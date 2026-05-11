Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK

11 Mayıs 2026 tarihinde, Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşılaşacak. Bu mücadele Trendyol 1. Lig'de yapılacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Sipay Bodrum FK, ligde 5. sırada yer alıyor. Arca Çorum FK ise 4. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, iki takım arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir futbol karşılaşması bekleyebilir. Her iki takım da galibiyet için savaştıracak. Bu maç, ligdeki sıralamaları etkileyebilir. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak.

Tottenham Hotspur-Leeds United

11 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç oynanacak. İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham Hotspur, Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Tottenham Hotspur, ligde 35 maç oynamış durumda. Bu maçlarda 9 galibiyet elde etti. Şu anda 17. sırada bulunuyor. Leeds United ise 10 galibiyetle 16. sırada yer alıyor. Karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. Her iki takım da önemli bir mücadele verecek. Herkes bu karşılaşmanın sonucunu merak ediyor. Maç günü stadyumda heyecanlı bir atmosfer olacağı tahmin ediliyor.

Napoli-Bologna

11 Mayıs 2026 tarihi önemli bir maça ev sahipliği yapacak. Saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde Napoli-Bologna karşılaşması oynanacak. Bu müsabaka, ligin üst sıralarını hedefleyen Napoli açısından kritik önem taşıyor. Napoli, 2. sırada yer alıyor. Bologna ise 10. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, taraftarlar için heyecan verici olacak. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, takımların performansını yakından takip edebilecek. Napoli, ligdeki başarısını sürdürmek istiyor. Bologna ise bu zorlu karşılaşmadan puan almayı hedefliyor.

Rayo Vallecano-Girona

11 Mayıs 2026 tarihinde İspanya La Liga'da Rayo Vallecano ile Girona karşılaşacak. Maç saati 22:00 olarak belirlenmiştir. Rayo Vallecano, 34 maçta 42 puan elde etti. Bu sonuçla ligde 11. sırada yer alıyor. Girona ise 38 puanla 17. sıradadır. Maç, S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da galibiyeti hedefliyor. Beklentiler oldukça yüksek. Bu maç, ligdeki zorlu mücadelelerden birini temsil ediyor.

Millwall-Hull City

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Neom SC-Al Shabab

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir mücadele var. 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00'da başlayacak. Neom SC, Al Shabab'ı evinde ağırlayacak. Neom SC şu an ligde 8. sırada. 31 maçta 11 galibiyet aldı. 12 mağlubiyeti var. Ayrıca 8 beraberlik ile 41 puana ulaştı. Al Shabab ise ligde 13. sırada. Takım 31 karşılaşmada yalnızca 7 galibiyet elde etti. 13 mağlubiyet yaşamış durumda. Ayrıca 11 beraberlik ile 32 puana sahip. Bu maç, her iki takım için de kritik önemde. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Al Taawon-Al Ahli SC

11 Mayıs 2026'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Al Taawon ile Al Ahli SC takımları karşı karşıya gelecek. Maç saati 21:00 olarak belirlendi. Al Taawon, ligde 5. sırada yer alıyor. Al Ahli SC ise 3. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu zorlu karşılaşma oldukça heyecanlı olacak. Karşılaşma S Sport+ kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, yayın saatinde ekran başında olmayı bekliyor. Maçın sonucu, lig sıralaması için kritik öneme sahip. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

NAC Breda-Heerenveen

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan NAC Breda ile Heerenveen takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Gil Vicente-Arouca

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Gil Vicente ile Arouca takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Vitoria Guimaraes-Casa Pia

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Vitoria Guimaraes ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Tondela-Moreirense

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Tondela ile Moreirense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Estrela da Amadora-Famalicao

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Famalicao takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Benfica-Braga

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Benfica ile Braga takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Rio Ave-Sporting Lizbon

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Rio Ave ile Sporting Lizbon takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Santa Clara-Nacional Madeira

11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Santa Clara ile Nacional Madeira takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15