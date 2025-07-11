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Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Mirassol-Fluminense

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Mirassol ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Santos-Palmeiras

12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Palmeiras takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Fjolnir-Grindavik

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

IR Reykjavik-HK Kopavogs

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Throttur Reykjavik-Keflavik

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Selfoss-Fylkir

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Volna-FC Minsk

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Volna ile FC Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Riga Mariners-AFA Olaine

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Riga Mariners ile AFA Olaine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Edinburgh City-Partick Thistle

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İskoçya Lig Kupası liginde oynanacak olan Edinburgh City ile Partick Thistle takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bray Wanderers-Dundalk

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Dundalk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

UCD-Finn Harps

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan UCD ile Finn Harps takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Treaty United-Cobh Ramblers

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Treaty United ile Cobh Ramblers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wexford-Athlone Town

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Wexford ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

EPS-Atlantis

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan EPS ile Atlantis takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Tampere United-Inter Turku II

11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Tampere United ile Inter Turku II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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