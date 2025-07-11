Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Mirassol-Fluminense
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Mirassol ile Fluminense takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Santos-Palmeiras
12 Temmuz Cumartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Santos ile Palmeiras takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Fjolnir-Grindavik
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fjolnir ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
IR Reykjavik-HK Kopavogs
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Throttur Reykjavik-Keflavik
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Keflavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Selfoss-Fylkir
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Selfoss ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Volna-FC Minsk
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Volna ile FC Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Riga Mariners-AFA Olaine
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Riga Mariners ile AFA Olaine takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Edinburgh City-Partick Thistle
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İskoçya Lig Kupası liginde oynanacak olan Edinburgh City ile Partick Thistle takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bray Wanderers-Dundalk
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Dundalk takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
UCD-Finn Harps
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan UCD ile Finn Harps takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Treaty United-Cobh Ramblers
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Treaty United ile Cobh Ramblers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Wexford-Athlone Town
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Wexford ile Athlone Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
EPS-Atlantis
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan EPS ile Atlantis takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Tampere United-Inter Turku II
11 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Tampere United ile Inter Turku II takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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