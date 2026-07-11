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Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gwangju-Pohang Steelers

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Gimcheon Sangmu-Bucheon

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Ulsan HD-Jeonbuk FC

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan HD ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Wuhan Three Towns FC-Henan Songshan Longmen

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Zhejiang Professional-Qingdao Hainiu

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shanghai Shenhua-Beijing Guoan

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shenzhen Peng City-Qingdao West Coast

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Chengdu Rongcheng FC-Chongqing Tongliang Long

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Fredrikstad-Lillestrom

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Lillestrom takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Aalesunds-Molde

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Aalesunds ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Tromso-Valerenga

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Tromso ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Yongin FC-Chungbuk Cheongju

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Yongin FC ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Hwaseong FC-Paju Frontier

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Paju Frontier takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Ansan Greeners-Suwon Bluewings

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daegu-Seongnam FC

11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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