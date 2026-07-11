Bugün hangi maçlar var? 11 Temmuz Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gwangju-Pohang Steelers
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gwangju ile Pohang Steelers takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Gimcheon Sangmu-Bucheon
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Gimcheon Sangmu ile Bucheon takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Ulsan HD-Jeonbuk FC
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Ulsan HD ile Jeonbuk FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Wuhan Three Towns FC-Henan Songshan Longmen
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Zhejiang Professional-Qingdao Hainiu
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shanghai Shenhua-Beijing Guoan
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shenzhen Peng City-Qingdao West Coast
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shenzhen Peng City ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Chengdu Rongcheng FC-Chongqing Tongliang Long
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Chengdu Rongcheng FC ile Chongqing Tongliang Long takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Fredrikstad-Lillestrom
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Fredrikstad ile Lillestrom takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Aalesunds-Molde
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Aalesunds ile Molde takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Tromso-Valerenga
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Tromso ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Yongin FC-Chungbuk Cheongju
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Yongin FC ile Chungbuk Cheongju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Hwaseong FC-Paju Frontier
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Hwaseong FC ile Paju Frontier takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Ansan Greeners-Suwon Bluewings
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Suwon Bluewings takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daegu-Seongnam FC
11 Temmuz Cumartesi 2026 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Seongnam FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
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