Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kasımpaşa-Gençlerbirliği

12 Aralık 2025 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig heyecanı yaşanacak. Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım da ligde zor bir durumda. Kasımpaşa 15. sırada. Gençlerbirliği ise 14. sırada. Her iki ekip de bu maçla alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kritik bir mücadeleye sahne olacak. Maç, beIN Sports kanalından da yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli maçı takip edebilecek. Taraftarlar, iki takımın performansını merakla bekliyor. Lig, her geçen hafta daha da kızışıyor.

Adana Demirspor-Boluspor

12 Aralık 2025'te saat 14:30'da Adana Demirspor ile Boluspor mücadele edecek. Bu karşılaşma, Trendyol 1. Lig'de gerçekleşecek. Adana Demirspor, zorlu bir dönemden geçiyor. Takım, bu maçta galip gelmek için çaba gösterecek. Boluspor ise ligdeki konumunu korumak istiyor. Her iki takım da sahada ciddi bir mücadele verecek. Maçın yayını TRT Spor’dan olacak. Bu yayın, taraftarların karşılaşmayı takip etmesini sağlayacak. Maçın heyecanıyla birlikte, ligdeki durum da değişebilir.

Union Berlin-RB Leipzig

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Union Berlin, RB Leipzig ile karşılaşacak. Maç 12 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Başlama saati 22:30.

Union Berlin, ligdeki 13 maçında 4 galibiyet elde etti. Ayrıca 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu yıldız takım, 12. sırada yer almaktadır.

RB Leipzig ise daha iyi bir performans gösterdi. Takım, 9 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada bulunuyor. 2 beraberlikleri de var.

Bu önemli maç, S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor. Herkes, keyifli bir futbol akşamı bekliyor.

Lecce-Pisa

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma var. Lecce, Pisa ile 12 Aralık 2025 tarihinde oynayacak. Maç saat 22:45'te başlayacak. Lecce, 17. sırada yer alıyor. Takım, sezonun başından bu yana 14 maç oynadı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Lecce, toplamda 13 puan topladı. Pisa ise, ligde 18. sırada bulunuyor. Bu takım da 14 maç oynadı. Ancak sadece 1 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Pisa'nın puanı 10. Maç, S Sport+, Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma bekleniyor.

Real Sociedad-Girona

12 Aralık 2025 tarihinde saat 23:00'te İspanya La Liga'da bir maç gerçekleşecek. Real Sociedad, Girona ile karşılaşacak. Real Sociedad, şu an 14. sırada yer alıyor. Girona ise 18. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu mücadeleyi kazanmak istiyor. Hedefleri ligdeki durumlarını iyileştirmek. Maç, S Sport kanalında izlenebilecek. Ayrıca, S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarında da yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Angers-Nantes

12 Aralık 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir maç oynanacak. Angers ile Nantes karşı karşıya gelecek. Maç, saat 22:45'te başlayacak. Ev sahibi takım Angers, ligde 11. sırada yer alıyor. Konuk takım Nantes ise 17. sırada bulunmakta. Angers, bu sezon 15 maç oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet elde etti. Nantes, bu sezon sadece 2 galibiyet alabilmiş durumda. Maçın yayıncısıyla ilgili herhangi bir bilgi yok.

Kuzey Boru 68 Aksarayspor Belediyespor-Somaspor

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Kuzey Boru 68 Aksarayspor Belediyespor ile Somaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Muş SK

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Karaman FK-GMG Kastamonuspor

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Karaman FK ile GMG Kastamonuspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Adana 01 FK-Merkür Jet Erbaaspor

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Adana 01 FK ile Merkür Jet Erbaaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Karacabey Belediyespor-Muğlaspor

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Karacabey Belediyespor ile Muğlaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Bucaspor 1928

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile Bucaspor 1928 takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Batman Petrolspor ile Sincan Belediyesi Ankaraspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Fethiyespor-Güzide Gebze SK

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Fethiyespor ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Seza Çimento Elazığspor-Sultan Su İnegölspor

12 Aralık Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile Sultan Su İnegölspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00