Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

San Marino-Güney Kıbrıs

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Faroe Adaları-Çekya

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İskoçya-Belarus

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İskoçya ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hollanda-Finlandiya

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Romanya-Avusturya

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Litvanya-Polonya

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Litvanya ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Danimarka-Yunanistan

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Danimarka ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hırvatistan-Cebelitarık

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hırvatistan ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Zambiya-Nijer

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Zambiya ile Nijer takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Çad ile Orta Afrika Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Burkina Faso-Etiyopya

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Burkina Faso ile Etiyopya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Cibuti-Sierra Leone

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Cibuti ile Sierra Leone takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Mısır-Gine Bissau

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mısır ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Gana-Komorlar

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gana ile Komorlar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Mali-Madagaskar

12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mali ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

