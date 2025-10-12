Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

San Marino-Güney Kıbrıs
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan San Marino ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Faroe Adaları-Çekya
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Faroe Adaları ile Çekya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İskoçya-Belarus
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İskoçya ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hollanda-Finlandiya
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hollanda ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Romanya-Avusturya
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Romanya ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Litvanya-Polonya
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Litvanya ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Danimarka-Yunanistan
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Danimarka ile Yunanistan takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Hırvatistan-Cebelitarık
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Hırvatistan ile Cebelitarık takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Zambiya-Nijer
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Zambiya ile Nijer takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Çad ile Orta Afrika Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Burkina Faso-Etiyopya
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Burkina Faso ile Etiyopya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Cibuti-Sierra Leone
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Cibuti ile Sierra Leone takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Mısır-Gine Bissau
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mısır ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Gana-Komorlar
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Gana ile Komorlar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Mali-Madagaskar
12 Ekim Pazar 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Mali ile Madagaskar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
