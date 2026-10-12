Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Eyüpspor-Göztepe

12 Ekim 2026 tarihinde, saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Eyüpspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bu maç ligin alt sıralarında yer alan iki takım için kritik bir öneme sahip. Eyüpspor, şu an 18. sırada bulunuyor. Göztepe ise 17. sırada yer alıyor. Her iki takım da bu sezon sadece 3 puan toplayabildi. Bu mücadele, taraftarlar için heyecan verici olacak. Maç, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamalı.

Coventry City-Newcastle United

12 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Coventry City, Newcastle United ile karşılaşacak. Maç, İngiltere Premier Ligi'nde oynanacak. Coventry City, ligde 19. sırada yer alıyor. Takım, son 5 maçında sadece 1 galibiyet aldı. Newcastle United ise 11. sırada bulunuyor. Onlar da 5 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu karşılaşma, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanını bu kanalda takip edebilir.

Atalanta-Venezia

12 Ekim 2026'da saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma yaşanacak. Atalanta, Venezia ile oynayacak. Atalanta, son beş maçında iki galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla 11. sırada yer alıyor. Venezia ise henüz galibiyet alamadı. Takım, 20. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 kanalında canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi merakla bekliyor. İki takımın da alacağı sonuç, ligdeki durumlarını etkileyebilir. Maç sonucu, her iki taraf için de kritik öneme sahip.

Torino-Udinese

12 Ekim 2026 tarihinde saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Torino, Udinese ile karşı karşıya gelecek. İki takım da ligde ilk beş maçından birer galibiyet aldı. Şu an 4 puanla 15. ve 14. sıralarda yer alıyorlar. Maçın canlı yayını S Sport 2 kanalından yapılacak. İlgili takımlar, kazanmak için mücadele edecek. Bu, seyirciler için heyecanlı bir maç olacak. Her iki ekibin de hedefi puanları artırmak. Bu karşılaşma, ligdeki rekabetin ne denli güçlü olduğunu gösteriyor. Takımlar arasındaki mücadele, taraftarları da heyecanlandıracak.

Levante-Sevilla

12 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç oynanacak. İspanya La Liga çerçevesinde Levante ile Sevilla karşılaşacak. Ev sahibi takım Levante, 18. sırada yer alıyor. Bu sezon 6 maç oynadılar. Levante, sadece 1 galibiyet alarak 5 puan topladı. Diğer yandan Sevilla, 5. sırada konumlanmış durumda. Sevilla, 7 maçta 4 galibiyet elde etti. Bu takım toplamda 13 puan topladı. Maç, S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımı da desteklemek için ekran başına geçecek.

Famalicao-Alverca

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Famalicao ile Alverca takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler-1964 Silifke SK

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde TFF 3. Lig liginde oynanacak olan Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler ile 1964 Silifke SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Dijon-Metz

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Dijon ile Metz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Real Valladolid-Albacete

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Valladolid ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Burgos-Granada

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Burgos ile Granada takımları arasındaki maçın başlama saati 17:15

Real Oviedo-Eibar

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Real Oviedo ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Tenerife-Girona

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Tenerife ile Girona takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

PAOK-Kalamata

12 Ekim Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan PAOK ile Kalamata takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00