Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Sultan Su İnegölspor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
GMG Kastamonuspor-Altınordu
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Altınordu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Kepezspor Futbol-Anagold 24Erzincanspor
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Kepezspor Futbol ile Anagold 24Erzincanspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Bucaspor 1928 ile Adana 01 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Sincan Belediyesi Ankaraspor-MKE Ankaragücü
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ile MKE Ankaragücü takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Beykoz Anadoluspor-Seza Çimento Elazığspor
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Beykoz Anadoluspor ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Karaman FK ile Karacabey Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Muğlaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Atletico Mineiro-Fortaleza
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Livyi Bereh-Chernihiv
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Chernihiv takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Deportivo Achuapa-Deportivo Marquense
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Guatemala Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Deportivo Achuapa ile Deportivo Marquense takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00
Crni Vrh-Radnik Bijeljina
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek Kupası liginde oynanacak olan Crni Vrh ile Radnik Bijeljina takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Doxa Katokopia-Ahironas/Onisilos
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kıbrıs 2. Ligi liginde oynanacak olan Doxa Katokopia ile Ahironas/Onisilos takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Slonim 2017-Neman Grodno
12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Slonim 2017 ile Neman Grodno takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
