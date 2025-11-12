SPOR

Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sultan Su İnegölspor-İskenderunspor

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Sultan Su İnegölspor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

GMG Kastamonuspor-Altınordu

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Altınordu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Kepezspor Futbol-Anagold 24Erzincanspor

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Kepezspor Futbol ile Anagold 24Erzincanspor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Bucaspor 1928-Adana 01 FK

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Bucaspor 1928 ile Adana 01 FK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Sincan Belediyesi Ankaraspor-MKE Ankaragücü

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Sincan Belediyesi Ankaraspor ile MKE Ankaragücü takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Beykoz Anadoluspor-Seza Çimento Elazığspor

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Beykoz Anadoluspor ile Seza Çimento Elazığspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Karaman FK-Karacabey Belediyespor

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Karaman FK ile Karacabey Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ile Batman Petrolspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Muğlaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Atletico Mineiro-Fortaleza

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Atletico Mineiro ile Fortaleza takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Livyi Bereh-Chernihiv

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Chernihiv takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Deportivo Achuapa-Deportivo Marquense

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Guatemala Ulusal Ligi liginde oynanacak olan Deportivo Achuapa ile Deportivo Marquense takımları arasındaki maçın başlama saati 00:00

Crni Vrh-Radnik Bijeljina

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Bosna Hersek Kupası liginde oynanacak olan Crni Vrh ile Radnik Bijeljina takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Doxa Katokopia-Ahironas/Onisilos

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Güney Kıbrıs 2. Ligi liginde oynanacak olan Doxa Katokopia ile Ahironas/Onisilos takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Slonim 2017-Neman Grodno

12 Kasım Çarşamba 2025 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan Slonim 2017 ile Neman Grodno takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

