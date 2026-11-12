Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Ermenistan-Güney Kıbrıs
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ermenistan ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Türkiye-Belçika
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Türkiye ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Arnavutluk-Finlandiya
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Arnavutluk ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Karadağ-Letonya
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Karadağ ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
San Marino-Belarus
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan San Marino ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İtalya-Fransa
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İtalya ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İngiltere-Hırvatistan
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İngiltere ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Çekya-İspanya
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Çekya ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Gana-Somali
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Gana ile Somali takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Demokratik Kongo-Sierra Leone
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Demokratik Kongo ile Sierra Leone takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Madagaskar-Gine Bissau
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Madagaskar ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Ekvator Ginesi-Zimbabve
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvator Ginesi ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Gine-Eritre
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Gine ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kamerun-Namibya
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Kamerun ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Fildişi Sahili-Gambiya
12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Fildişi Sahili ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
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