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Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 12 Kasım Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Cevdet Berker İşleyen

Ermenistan-Güney Kıbrıs

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ermenistan ile Güney Kıbrıs takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Türkiye-Belçika

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Türkiye ile Belçika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Arnavutluk-Finlandiya

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Arnavutluk ile Finlandiya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Karadağ-Letonya

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Karadağ ile Letonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

San Marino-Belarus

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan San Marino ile Belarus takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İtalya-Fransa

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İtalya ile Fransa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İngiltere-Hırvatistan

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İngiltere ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Çekya-İspanya

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Çekya ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Gana-Somali

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Gana ile Somali takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Demokratik Kongo-Sierra Leone

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Demokratik Kongo ile Sierra Leone takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Madagaskar-Gine Bissau

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Madagaskar ile Gine Bissau takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Ekvator Ginesi-Zimbabve

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Ekvator Ginesi ile Zimbabve takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Gine-Eritre

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Gine ile Eritre takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kamerun-Namibya

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Kamerun ile Namibya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Fildişi Sahili-Gambiya

12 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Fildişi Sahili ile Gambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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