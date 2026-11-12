Ortalığı karıştıran açıklama! Menajer harekete geçti: Ronaldo Türkiye'ye...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Cristiano Ronaldo'nun adı gündeme geldi. Al Nassr'dan ayrılabileceği öne sürülen Portekizli yıldızın sarı-lacivertli formayı giyme ihtimali konuşulurken, transfer için bazı önemli isimlerin devreye girebileceği iddia edildi.

HAKAN SAFİ DEVREYE GİREBİLİR

Ronaldo ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Hakan Safi'nin yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye gelmeye ikna edebileceği ve transferin sponsorluğunu üstlenebileceği öne sürüldü. Ali Koç ile Hamdi Chobani Ulukaya'nın da maddi destek sağlayabileceği, Aziz Yıldırım'ın ise kızı Yaz'ın isteği doğrultusunda bu transferi görmek istediği iddia edildi.

SABUNCUOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Kafa Sports yayınında Ronaldo'nun Türkiye ihtimaliyle ilgili, "Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış" ifadelerini kullandı. Ancak Fenerbahçe'nin resmi bir girişimde bulunduğu henüz doğrulanmadı.

50 MİLYON EURO MAAŞ

Portekizli yıldızın yıllık yaklaşık 50 milyon euro maaşının gündemde olduğu belirtiliyor. Bonservissiz transfer ihtimali konuşulsa da Ronaldo'nun Al Nassr ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız futbolcunun ocak ayında ayrılabilmesi için kulübüyle anlaşması gerekiyor. Ronaldo'nun kariyerindeki 1000. gol hedefi de transfer senaryosunda öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.