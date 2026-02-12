Bugün hangi maçlar var? 12 Şubat Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Brentford-Arsenal

12 Şubat 2026 tarihinde, saat 23:00'te İngiltere Premier Ligi'nde Brentford ile Arsenal karşılaşacak. Brentford, 25 maçta 39 puan toplayarak 7. sırada yer alıyor. Arsenal ise 56 puanla 1. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu önemli mücadele, büyük bir heyecan yaratacak. Maç, izleyicilere beIN Sports 3 kanalından aktarılacak. Taraftarlar, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Her iki takım için de sonuç kritik olacak. Brentford, güçlü bir performans sergileyerek puan almak isteyecek. Arsenal ise liderliğini korumak için mücadele edecek. Müsabakanın nasıl geçeceği merakla bekleniyor.

Damac-Al Taawon

12 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi içinde Damac ve Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç, saat 18:45'te başlayacak. Damac, ligde 15. sırada yer alıyor. Al Taawon ise 5. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, büyük bir rekabetin habercisi. Maçın yayıncı kanalı hakkında bir bilgi yok. Takımların durumları, spor kamuoyunda merak uyandırıyor. Damac, ligdeki yerini yükseltmek istiyor. Al Taawon, 5. sırada kalmayı amaçlıyor. Bu nedenle iki taraf da kritik bir mücadele verecek.

Al Qadsiah FC-Neom SC

12 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Al Qadsiah FC ile Neom SC karşılaşacak. Al Qadsiah FC, ligde 4. sırada yer alıyor. Şu ana kadar oynadığı 20 maçta 13 galibiyet elde etti. Toplamda 44 puana sahip. Rakibi Neom SC ise 8. sırada bulunuyor. Onlar da 20 maçta 8 galibiyet aldı ve 28 puan topladı. Bu karşılaşma futbolseverler için heyecan verici olacak. İki takımın performansı büyük bir ilgiyle izlenecek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamayı etkileyebilir. Hayli önemli bir mücadele bekleniyor.

Al Hazm-Al Okhdood

12 Şubat 2026 tarihinde saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Hazm ile Al Okhdood karşı karşıya gelecek. Al Hazm, ligde 12. sırada bulunuyor. 20 maçta 5 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bu şekilde 21 puan topladı. Takım, şimdiye kadar 20 gol attı ve 37 gol yedi.

Al Okhdood ise ligde 17. sırada yer alıyor. 20 maçta yalnızca 2 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bunun sonucunda 10 puan elde etti. Al Okhdood, 15 gol atıp 41 gol yemiştir. İki takım arasında kritik bir mücadele gerçekleşecek. Maçın yayıncısı bilgisi ise henüz duyurulmadı. Bu durum, taraftarlar için bir belirsizlik oluşturuyor.

Sion-Basel

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile Basel takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Thun-Lausanne

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Thun ile Lausanne takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Athletico Paranaense-Santos

13 Şubat Cuma 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Athletico Paranaense ile Santos takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Fluminense-Botafogo FR

13 Şubat Cuma 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Fluminense ile Botafogo FR takımları arasındaki maçın başlama saati 01:30

Corinthians-RB Bragantino

13 Şubat Cuma 2026 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Corinthians ile RB Bragantino takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Şahdağ-Cabrayil

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Şahdağ ile Cabrayil takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Baku Sporting-MOIK Bakü

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Baku Sporting ile MOIK Bakü takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Sebail-Safa Baku

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sebail ile Safa Baku takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Brera Strumica-Makedonija GP

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Brera Strumica ile Makedonija GP takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Pelister-Rabotnicki

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Pelister ile Rabotnicki takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

FK Famos-FK Laktaši

12 Şubat Perşembe 2026 tarihinde Bosna Hersek Kupası liginde oynanacak olan FK Famos ile FK Laktaši takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00