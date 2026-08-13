Bugün hangi maçlar var? 13 Ağustos Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tobol Kostanay-Partizan

13 Ağustos 2026 tarihinde UEFA Konferans Ligi kapsamında Tobol Kostanay ile Partizan karşı karşıya gelecek. Maç saat 18:00'da başlayacak. Tobol Kostanay ve Partizan, ligdeki konumlarını güçlendirmek için bu maçı kazanmak istiyor. Her iki takım da bu önemli karşılaşmaya odaklandı. Maçın yayıncısı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Taraftarlar merakla bu müsabakayı bekliyor. Mücadele, futbolseverler için heyecan verici bir deneyim olacak.

Ilves-Rijeka

UEFA Konferans Ligi maçları 13 Ağustos 2026 tarihinde başlıyor. Saat 19:00’da Ilves ile Rijeka karşı karşıya gelecek. Her iki takım da turnuvada öne çıkmayı amaçlıyor. Ilves, yerel ligdeki performansıyla dikkat çekiyor. Rijeka ise Avrupa maçlarındaki tecrübesini kullanmak istiyor. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Bu durum, seyircileri oldukça meraklandırıyor. Takımların performansları maçta belirleyici olacak. İki ekip de galibiyet için elinden geleni yapacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda buluşacak. Maçın heyecanı, uzun süredir bekleniyor. Gelecek karşılaşma, futbolseverler için büyük önem taşıyor.

Karabağ-Dinamo Kiev

13 Ağustos 2026 tarihinde saat 19:00'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Karabağ ile Dinamo Kiev maçı oynanacak. Her iki takım da ligdeki konumlarıyla dikkat çekiyor. Karabağ, grup aşamasında iyi bir performans sergiliyor. Üst sıralarda yer almakta. Dinamo Kiev ise rekabetçi bir oyun anlayışına sahip. Bu takım, galibiyet peşinde koşuyor. Maç, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak, canlı yayın bilgisi henüz netlik kazanmadı.

Flora Tallinn-Inter Club Escaldes

Ağustos'un 13'ünde, saat 19:00'da bir mücadele yaşanacak. UEFA Konferans Ligi kapsamında, Flora Tallinn ile Inter Club Escaldes karşı karşıya gelecek. Her iki takım da grup aşamasına yükselmek istiyor. Bu nedenle, zorlu bir mücadele verecekler. Flora Tallinn, liginde güçlü bir performans sergiliyor. Üst sıralarda bulunmanın avantajını kullanmaya çalışıyor. Bu karşılaşma oldukça heyecan dolu geçecek. Futbolseverler, canlı yayında bu mücadeleyi izleyebilecek.

Rigas FS-Jablonec

13 Ağustos 2026 tarihinde, saat 19:30'da UEFA Konferans Ligi kapsamında Rigas FS ile Jablonec takımları mücadele edecek. Rigas FS, grup aşamasındaki performansı ile öne çıkıyor. Bu takım, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Jablonec ise bu sezon yükseliş hedefliyor. Takım, performansını artırmak için büyük çaba harcıyor. Maçın yayıncısı henüz belirlenmemiştir. Taraftarlar, heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor. İki takımın da kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi bekleniyor. Maç, futbolseverler için oldukça keyifli geçebilir. Tüm gözler, iki takımın performansında olacak.

Hammarby-Rakow Czestochowa

13 Ağustos 2026 tarihinde, UEFA Konferans Ligi kapsamında Hammarby ve Rakow Czestochowa karşı karşıya gelecek. Maç, saat 20:00'de başlayacak. Seyirciler, bu mücadeleyi merakla bekliyor. İki takımın ligdeki konumları hakkında detaylı bilgi yok. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu bir an olacak. Maçın yayıncısı hakkında da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Tromso-CFR Cluj

Tromso ile CFR Cluj, 13 Ağustos 2026 tarihinde karşılaşacak. Maç UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanacak. Saat 20:00'de başlayacak. Takımlar, bu sezon gruptaki kritik pozisyonlarını sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Her iki ekip de galibiyete odaklanacak. Maçın yayıncısına ilişkin bilgi bulunmuyor. Bu durum, izleyiciler için merak konusu haline geldi. Heyecan dorukta. Takımlar, iyi bir performans sergilemek istiyor. Maç, futbolseverler için heyecan verici bir etkinlik olacak. Kartepe ve Konya gibi yerlerde bulunan taraftarlar, bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Maç gününde atmosfer oldukça coşkulu olacak.

FC Nordsjaelland-Valur

13 Ağustos 2026 tarihinde saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. FC Nordsjaelland, Valur ile karşılaşacak. FC Nordsjaelland, ligdeki durumunu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle bu maça büyük bir önem veriyor. Valur ise Avrupa sahnesinde kendini ispatlamak istiyor. Takım, bu fırsatı iyi değerlendirmek niyetinde. Maçın yayıncı kanalı ise henüz belli olmadı. Bu durum, futbolseverlerin merakını artırıyor. İki takım da galibiyet hedefle sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, çekişmeli bir mücadeleye sahne olabilir. Taraftarlar, maç için sabırsızlanıyor. Beklentiler yüksek.

FC Midtjylland-Bohemians

13 Ağustos 2026 tarihinde, saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi maçı oynanacak. FC Midtjylland ile Bohemians karşı karşıya gelecek. FC Midtjylland, ligdeki konumuyla favori olarak gösteriliyor. Bohemians ise zorlu bir mücadele vermek için sahaya çıkacak. Maçın izleyicilerle buluşacağı yayıncı kanal hakkında henüz bir bilgi açıklanmadı. Tüm futbolseverler bu heyecanlı karşılaşmayı bekliyor. Hangi takım galip gelecek, merakla bekleniyor.

Dunajska Streda-Twente

13 Ağustos 2026 tarihinde saat 20.00'de UEFA Konferans Ligi'nde Dunajska Streda ile Twente karşılaşacak. Bu iki takım, düzenli lig performanslarıyla dikkat çekiyor. Avrupa arenasında boy gösterme şansı için mücadele edecekler. Maçın yayıncısı hakkında şu an için bilgi yok. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. İki takımın form durumu, heyecanı artırıyor. Maç, her iki ekip için de önemli bir fırsat olacak. Sporseverler, bu mücadeleyi ilgiyle takip edecek.

Dinamo Minsk-Braga

13 Ağustos 2026'da saat 20:00'de UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Minsk ve Braga karşı karşıya gelecek. Bu maç, iki takım için büyük önem taşıyor. Dinamo Minsk, tarihsel olarak uluslararası alanda daha fazla deneyime sahip. Braga ise son yıllarda Avrupa’da kayda değer performanslar sergiledi. İki takım da prestijli turnuvada boy gösterecek. Bu nedenle maç, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilecek. Taraftarlar, her iki takımın oyununu merakla bekliyor. Bu karşılaşma her açıdan heyecan verici olacak.

Maxline Vitebsk-Borac

13 Ağustos 2026'da FIFA'nın UEFA Konferans Ligi çerçevesinde bir maç yapılacak. Bu karşılaşma Maxline Vitebsk ile Borac arasında gerçekleşecek. Maç saat 20:00'de başlayacak. Maxline Vitebsk, ligin orta sıralarında mücadele ediyor. Borac ise üst sıralarda yer alıyor. Borac, şampiyonluk hedefi güdüyor. Bu heyecan dolu karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

NSI Runavik-Lugano

UEFA Konferans Ligi çerçevesinde NSI Runavik ile Lugano karşı karşıya gelecek. Maç, 13 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Saat 20:30'da başlayacak. Her iki takımın ligdeki durumu henüz kesinleşmedi. Bu mücadele, gruptaki konumları üzerinde etkili olacak. Önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Bu heyecan dolu maçı hangi kanalın yayınlayacağı henüz belli değil. Şu an için herhangi bir bilgi mevcut değil. Bu durum, taraftarların merakını artırıyor. Maç saatine kadar beklentiler artacaktır.

Vaduz-Inter Turku

UEFA Konferans Ligi kapsamında, 13 Ağustos 2026'da önemli bir maç oynanacak. Vaduz, Inter Turku ile karşılaşacak. Maç saati 20:30 olarak belirlendi. Her iki takım da ligdeki performanslarını artırmak istiyor. Bu nedenle, maçta büyük bir mücadele bekleniyor. İzleyicilerin bu heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmaması gerek. Maçın yayıncı kuruluşu henüz açıklanmadı. Nurun hemen önünde, hangi kanalın maçı yayınlayacağı merak ediliyor. Taraftarlar, sevdikleri takımları desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu karşılaşma, UEFA Konferans Ligi’nin önemini bir kez daha gözler önüne serecek.

Drita-Tre Fiori

UEFA Konferans Ligi'nde önemli bir maç var. Drita, Tre Fiori ile karşılaşacak. Maç 13 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak. İki takım, ligdeki konumlarını güçlendirmek istiyor. Bu durum, mücadeleye ayrı bir heyecan katıyor. Maçın yayıncı kanalı ise henüz belli değil. Takımların performansı merakla bekleniyor. İzleyiciler, bu karşılaşmayı ilgiyle takip edecektir.