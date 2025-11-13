SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Azerbaycan-İzlanda

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Azerbaycan ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ermenistan-Macaristan

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ermenistan ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Norveç-Estonya

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İngiltere-Sırbistan

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İngiltere ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Andorra-Arnavutluk

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Fransa-Ukrayna

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Fransa ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Moldova-İtalya

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Moldova ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

B.A.E.-Irak

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nijerya-Gabon

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kamerun-Demokratik Kongo

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kamerun ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Surinam-El Salvador

14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Surinam ile El Salvador takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bermuda-Curaçao

14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bermuda ile Curaçao takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Trinidad Tobago-Jamaika

14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Penya Encarnada d'Andorra-Pas de la Casa

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Andorra Premier Ligi liginde oynanacak olan Penya Encarnada d'Andorra ile Pas de la Casa takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek'ten Süper Kupa finali için sürpriz öneri!Dursun Özbek'ten Süper Kupa finali için sürpriz öneri!
Fenerbahçe'de Tedesco onu istedi! Sürpriz takas teklifi gündem olduFenerbahçe'de Tedesco onu istedi! Sürpriz takas teklifi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.