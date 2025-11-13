Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Azerbaycan-İzlanda

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Azerbaycan ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ermenistan-Macaristan

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ermenistan ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Norveç-Estonya

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İngiltere-Sırbistan

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İngiltere ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Andorra-Arnavutluk

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Fransa-Ukrayna

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Fransa ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Moldova-İtalya

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Moldova ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

B.A.E.-Irak

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Nijerya-Gabon

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kamerun-Demokratik Kongo

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kamerun ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Surinam-El Salvador

14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Surinam ile El Salvador takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Bermuda-Curaçao

14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bermuda ile Curaçao takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Trinidad Tobago-Jamaika

14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00

Penya Encarnada d'Andorra-Pas de la Casa

13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Andorra Premier Ligi liginde oynanacak olan Penya Encarnada d'Andorra ile Pas de la Casa takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00