Bugün hangi maçlar var? 13 Kasım Perşembe 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Azerbaycan-İzlanda
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Azerbaycan ile İzlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ermenistan-Macaristan
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Ermenistan ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Norveç-Estonya
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Norveç ile Estonya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
İngiltere-Sırbistan
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İngiltere ile Sırbistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Andorra-Arnavutluk
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Andorra ile Arnavutluk takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Fransa-Ukrayna
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Fransa ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İrlanda Cumhuriyeti-Portekiz
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Moldova-İtalya
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri liginde oynanacak olan Moldova ile İtalya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
B.A.E.-Irak
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Asya Elemeleri liginde oynanacak olan B.A.E. ile Irak takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Nijerya-Gabon
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Nijerya ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kamerun-Demokratik Kongo
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Dünya Kupası - Afrika Elemeleri liginde oynanacak olan Kamerun ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Surinam-El Salvador
14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Surinam ile El Salvador takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Bermuda-Curaçao
14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Bermuda ile Curaçao takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Trinidad Tobago-Jamaika
14 Kasım Cuma 2025 tarihinde Dünya Kupası - CONCACAF Elemeleri liginde oynanacak olan Trinidad Tobago ile Jamaika takımları arasındaki maçın başlama saati 03:00
Penya Encarnada d'Andorra-Pas de la Casa
13 Kasım Perşembe 2025 tarihinde Andorra Premier Ligi liginde oynanacak olan Penya Encarnada d'Andorra ile Pas de la Casa takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
