Bugün hangi maçlar var? 13 Mayısıs Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Real Valladolid-Girona

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Real Valladolid, Girona ile karşı karşıya gelecek. Real Valladolid, ligde son sırada yer alıyor. Zorlu bir dönem geçiriyorlar. Girona ise 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele, iki takım için kritik bir önem taşıyor. Maç S Sport kanalından yayınlanacak.

Real Sociedad-Celta Vigo

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00'de İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleşecek. Real Sociedad, Celta Vigo ile karşılaşacak. Ev sahibi Real Sociedad, ligde 12. sırada yer alıyor. Misafir takım Celta Vigo ise 7. sıradadır. Maç S Sport ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Izleyiciler, heyecanlı bir karşılaşmaya tanıklık edecek.

Sevilla-Las Palmas

13 Mayıs 2025 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da Sevilla, Las Palmas ile karşı karşıya gelecek. Sevilla, ligde 15. sırada yer alıyor. Las Palmas ise 19. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak.

Nacional Potosi-Boston River

14 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Nacional Potosi ile Boston River takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Gremio-Godoy Cruz

14 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Güney Amerika Kupası liginde oynanacak olan Gremio ile Godoy Cruz takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Sunderland-Coventry City

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sunderland ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Deportivo Tachira-Central Cordoba (Sgo. Est.)

14 Mayısıs Çarşamba 2025 tarihinde Libertadores Kupası liginde oynanacak olan Deportivo Tachira ile Central Cordoba (Sgo. Est.) takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Zurich-Winterthur

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Zurich ile Winterthur takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Sion-St. Gallen

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Sion ile St. Gallen takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Pisa-Cremonese

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Pisa ile Cremonese takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Juve Stabia-Sampdoria

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Juve Stabia ile Sampdoria takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Cittadella-Salernitana

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Cittadella ile Salernitana takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Modena-Cesena

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Modena ile Cesena takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Sassuolo-Frosinone

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Sassuolo ile Frosinone takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Spezia-Cosenza

13 Mayısıs Salı 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Spezia ile Cosenza takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30