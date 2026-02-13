Bugün hangi maçlar var? 13 Şubat Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor

13 Şubat 2026 tarihi, önemli bir maça tanıklık edecek. Saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig kapsamında Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor ile karşılaşacak. Bu maç, Antalyaspor'un evinde oynanacak. Antalyaspor, ligdeki 21 maçında 20 puan topladı. Bu durum, onu 14. sırada konumlandırdı. Diğer yandan, Samsunspor 30 puana sahip. Bu da onların 7. sırada yer almasını sağlıyor. Maç, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı takip edebilir. Hem Antalyaspor hem de Samsunspor için önemli bir karşılaşma olacak. Her iki takımda da kazanma hırsı yüksek. Maçın sonucu, ligdeki sıralamaları etkileyebilir.

Galatasaray-ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma var. 13 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de Galatasaray ile ikas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 21 maçta 16 galibiyet, 1 yenilgi ve 4 beraberlik elde etti. Topladıkları puan 52. Bu durum, Galatasaray'ı ligde lider konuma taşıyor. Takım, rakibi karşısında iyi bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

ikas Eyüpspor ise 21 maçta 4 galibiyet aldı. Bunun yanında, 11 mağlubiyet ve 6 beraberlikleri var. Elde ettikleri puan ise 18. Bu zorlu deplasmanda puan almak için mücadele edecekler. İkisinin mücadelesi, özellikle Galatasaray açısından büyük bir önem taşıyor. Maç, beIN Sports kanalından izlenebilecek. Taraftarlar, bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor

Alagöz Holding Iğdır FK ile Eminevim Ümraniyespor, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 13:30'da karşılaşacak. Bu maç, Trendyol 1. Lig'de gerçekleşecek. Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 7. sırada bulunuyor. Takım, bu sezon 24 maçta 10 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Ayrıca 7 mağlubiyeti var. Iğdır FK, toplamda 37 puana ulaştı. Eminevim Ümraniyespor ise 16. sırada yer almakta. Eminevim, 24 maçta 8 galibiyet elde etti. Takımın 4 beraberliği ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Bu nedenle, Eminevim Ümraniyespor'un 28 puanı var. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele olacak.

Boluspor-Atakaş Hatayspor

Boluspor, 13 Şubat 2026 tarihinde saat 17:00’de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Maç, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak. Boluspor, ligde 10. sırada yer alıyor. Takım, 24 maçta 10 galibiyet elde etti. Toplamda 35 puana ulaştı.

Atakaş Hatayspor, ligde 19. sırada bulunuyor. Bu takım, henüz galibiyet alamadı. Şu an, 7 puanla son sırada yer alıyor. Bu önemli mücadele, TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın heyecanı, futbolseverleri ekran başına toplayacak. Her iki takım da sezonun önemli bir karşılaşmasına çıkacak.

Esenler Erokspor-Manisa FK

13 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'da Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma yapılacak. Esenler Erokspor, Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Erokspor, 24 maçta 47 puan topladı. Bu nedenle, ligde 3. sırada yer alıyor. Manisa FK ise 34 puanla 12. sırada bulunuyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu heyecan dolu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Erokspor, bu sezon iyi bir performans sergiledi. Manisa FK ise daha iyi bir konum için mücadele ediyor. Keyifli bir maç izlemek için hazırlıklar tamamlandı. Herkes, takımların karşılaşmasını merakla bekliyor.

Arca Çorum FK-İstanbulspor

Trendyol 1. Lig kapsamında 13 Şubat 2026 tarihinde saat 20:00'de bir maç oynanacak. Arca Çorum FK, İstanbulspor ile karşılaşacak. Arca Çorum FK, 24 maçta 12 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik bulunuyor. Topladığı 41 puan ile 5. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise 24 maçta 7 galibiyet aldı. Bunun yanında 6 mağlubiyet ve 11 beraberlik var. Şu an 32 puan ile 13. sırada. Maç TRT Spor ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Her iki takım da puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Borussia Dortmund-Mainz 05

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. Borussia Dortmund, Mainz 05 ile karşılaşacak. Maç 13 Şubat 2026 tarihinde saat 22:30'da başlayacak. Borussia Dortmund şu anda ligde 2. sıradadır. Mainz 05 ise 14. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. Heyecan dorukta. Takımların performansları merakla bekleniyor. İzleyiciler, kritik maçı kaçırmamalı.

Pisa-Milan

13 Şubat 2026 tarihinde, Pisa ile Milan karşılaşacak. Maç saat 22:45'te başlayacak. İtalya Serie A Ligi'nde bu karşılaşma büyük bir önem taşıyor. Pisa şu an 19. sırada yer alıyor. Takımın sadece 1 galibiyeti bulunuyor. Bu nedenle, Pisa'nın 15 puanda kaldığı görülüyor.

Milan ise ligde 2. sırada bulunuyor. Takım, 50 puanla şampiyonluk yarışında. Bunun yanında, Milan’ın form durumu dikkat çekiyor. Bu heyecan dolu müsabakanın yayıncıları S Sport 2 ve Tivibu Spor2 kanalları. İzleyiciler, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Maç, ligdeki kaderleri etkileyebilir. Hem Pisa hem de Milan için kritik bir karşılaşma olacak.

Elche-Osasuna

Maç programına göre, 13 Şubat 2026'da, Elche ile Osasuna karşılaşacak. Bu maç, saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma, İspanya'nın La Liga liginde oynanacak. Elche, 15. sırada yer alıyor. Osasuna ise 9. sırada bulunuyor. Maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak. Futbol severler bu maçı kaçırmamalı. İki takım için de önemli bir mücadele olacak. Osasuna, daha avantajlı bir pozisyonda. Elche'nin ise galibiyete ihtiyacı var. Bu nedenle, her iki takım da mücadele edecek. Taraftarlar maç için stadyumda yer alacak. Eğlenceli bir karşılaşma bekleniyor.

Rennes-Paris St Germain

Fransa Ligue 1'de 13 Şubat 2026 tarihinde önemli bir maç gerçekleşecek. Rennes ile Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek. Maç, saat 21:00'de başlayacak. Rennes, ligde 6. sırada yer alıyor. Takımın 31 puanı bulunmakta. Paris Saint Germain ise lider konumda. Liderin puanı 51. Karşılaşma büyük bir heyecan yaratıyor. Bu önemli mücadele beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmak istemeyecek. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Başlama saatinin yaklaşmasıyla gerilim artıyor.

Monaco-Nantes

13 Şubat 2026 tarihinde saat 23:00'te Fransa Ligue 1'de bir maç oynanacak. Monaco ile Nantes karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Monaco, 10. sırada yer alıyor. Takım, 21 maçta 28 puan toplamış durumda. Üst sıralara çıkma mücadelesi veriyorlar. Nantes ise 17. sırada bulunuyor. Düşme hattından çıkmak için çabalıyorlar. Maçın heyecanı, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı beIN Sports 4 kanalından canlı olarak takip edebilirler.

Hull City-Chelsea

13 Şubat Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Hull City ile Chelsea takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Wrexham-Ipswich Town

13 Şubat Cuma 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wrexham ile Ipswich Town takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Al Shabab-Al Ahli SC

13 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Al Shabab ile Al Ahli SC karşılaşacak. Maç saati 16:00 olarak belirlendi.

Takımların ligdeki durumuna bakmak faydalı. Al Shabab, 13. sırada yer alıyor. Al Ahli SC ise 4. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu karşılaşma, zorlu bir mücadeleye sahne olacak. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. Maç, futbolseverler için heyecan verici olacak.

Al Hilal-Al Ettifaq

13 Şubat 2026 tarihinde saat 18:00'de, Suudi Arabistan Premier Ligi'nde heyecan dolu bir maç gerçekleşecek. Al Hilal, Al Ettifaq takımını ağırlayacak. Ligdeki güncel durumu incelediğimizde, Al Hilal lider konumda. Takım, oynadığı 20 maçta 15 galibiyet aldı. Al Ettifaq ise 6. sırada bulunuyor. Onların 20 maçta 10 galibiyeti var. Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı. Bu günlerde, ligdeki performanslar dikkatle takip ediliyor. Al Hilal, formda görünümünü sürdürmek istiyor. Al Ettifaq, zorlu bir deplasmanda galibiyet arayacak. Nur topu gibi bir maç bizi bekliyor. Tüm futbolseverler için keyifli anlar yaşanacak.