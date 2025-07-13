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Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Sporseverler ekran başına. Bugün hangi maçlar var? Sizler için hepsini derledik. İşte 13 Temmuz Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları...

Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Ufuk Dağ

Chelsea-Paris St Germain

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Chelsea ile Paris St Germain takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

St. Louis City SC-Portland Timbers

14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan St. Louis City SC ile Portland Timbers takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Corinthians-RB Bragantino

14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Corinthians ile RB Bragantino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Cruzeiro-Gremio

14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Cruzeiro ile Gremio takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Fortaleza-Ceara SC

14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Fortaleza ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30

Bryne-Valerenga

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bryne ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30

Haugesund-KFUM

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Haugesund ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kristiansund BK-Sarpsborg 08

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Sarpsborg 08 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rosenborg-Ham Kam

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Stromsgodset-Tromso

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Stromsgodset ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Brann-Viking

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Brann ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Incheon United-Chungnam Asan

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ansan Greeners-Seoul E-Land FC

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Bucheon-Gimpo Citizen

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Gimpo Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Shanghai Jiading Huilong-Nantong Zhiyun

13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Jiading Huilong ile Nantong Zhiyun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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