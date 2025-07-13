Bugün hangi maçlar var? 13 Temmuz Pazar 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Chelsea-Paris St Germain
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Chelsea ile Paris St Germain takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
St. Louis City SC-Portland Timbers
14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Amerika Major Ligi liginde oynanacak olan St. Louis City SC ile Portland Timbers takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Corinthians-RB Bragantino
14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Corinthians ile RB Bragantino takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Cruzeiro-Gremio
14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Cruzeiro ile Gremio takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Fortaleza-Ceara SC
14 Temmuz Pazartesi 2025 tarihinde Brezilya Serie A liginde oynanacak olan Fortaleza ile Ceara SC takımları arasındaki maçın başlama saati 02:30
Bryne-Valerenga
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bryne ile Valerenga takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Haugesund-KFUM
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Haugesund ile KFUM takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Kristiansund BK ile Sarpsborg 08 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Rosenborg-Ham Kam
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Rosenborg ile Ham Kam takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Stromsgodset-Tromso
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Stromsgodset ile Tromso takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Brann-Viking
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Brann ile Viking takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Incheon United-Chungnam Asan
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Incheon United ile Chungnam Asan takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ansan Greeners-Seoul E-Land FC
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Ansan Greeners ile Seoul E-Land FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Bucheon-Gimpo Citizen
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Güney Kore 2. Ligi liginde oynanacak olan Bucheon ile Gimpo Citizen takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Shanghai Jiading Huilong-Nantong Zhiyun
13 Temmuz Pazar 2025 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Jiading Huilong ile Nantong Zhiyun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
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