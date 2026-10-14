Bugün hangi maçlar var? 14 Ekim Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

LASK-Liverpool

14 Ekim 2026 tarihinde, saat 19:45’te UEFA Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. LASK ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Ev sahibi LASK, ligdeki ilk maçında mağlup oldu. Bu nedenle henüz puan alamadı. Liverpool ise bir maçta 3 puan topladı. Bu başarı ile 15. sırada yer buldu. Maç, tabii Spor kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. Takımların performansları merak ediliyor. İzleyiciler için keyifli bir karşılaşma olacağı düşünülüyor.

Feyenoord-Como

14 Ekim 2026'da Feyenoord, Como ile karşılaşacak. Maç saati 19:45. Bu mücadele Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak. Feyenoord, ligde 33. sırada. Como ise 6. sıradadır. Maç, tabii Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Feyenoord, puan almak için mücadele edecek. Como ise gelen galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. İzleyiciler, unutulmaz anlara tanıklık edecek. Sporseverler, maç saatinde ekran başında olacak.

Roma-Real Madrid

14 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Roma, Real Madrid ile karşılaşacak. Roma, ligde 23. sırada yer alıyor. Oynadığı 1 maçta 1 beraberlik elde etti. Henüz galibiyet elde edemedi. Real Madrid ise 16. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz maçında 1 galibiyet aldı. Bu sayede 3 puan topladı. Maç, tabii Spor tarafından yayınlanacak. Futbolseverler için önemli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İzleyiciler yoğun bir maç atmosferi bekleyebilir.

Slovan Bratislava-Vfb Stuttgart

14 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Slovan Bratislava ile Vfb Stuttgart karşılaşacak. Slovan Bratislava, henüz galibiyet alamadı. 1 maçta 1 mağlubiyet ile 35. sırada bulunuyor. Vfb Stuttgart ise 1 maçta galip geldi. Bu yüzden 8. sırada yer alıyor. Maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecanlı karşılaşmayı takip edecek. Beklentiler yüksek. Her iki takımın da kazanma arzusu büyük. Maçın sonuçları gruptaki dengeleri etkileyecek. Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor.

Bodo Glimt-Borussia Dortmund

Bodo Glimt ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacak. Bu maç 14 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00’de başlayacak. Bodo Glimt, ligde 36. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 1 maçta galibiyet elde edemedi. Henüz 0 puana sahip. Borussia Dortmund ise ligde 13. sırada bulunuyor. Onlar da 1 maç oynadı. Bu maçta 1 galibiyet aldılar. Toplamda 3 puanları var. Maç, tabii Spor kanalı tarafından yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı dört gözle bekliyor. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak.

Manchester City-Paris St Germain

14 Ekim 2026'da saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Manchester City, Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. Manchester City, ligde 9. sırada yer alıyor. Paris Saint Germain ise 5. sırada bulunuyor. Her iki takım da turnuvanın ilk maçında galip geldi. Manchester City, bu maçta 2 gol atmayı başardı. Paris Saint Germain ise 6 golle dikkat çekti. Maç, Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmayı takip edebilecek.

Real Betis-Porto

14 Ekim 2026 tarihinde saat 22:00’de Şampiyonlar Ligi maçında Real Betis ile Porto karşılaşacak. Real Betis, ligde 14. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı maçta 3 puan toplayarak 1 galibiyet elde etti. Porto ise 29. sırada bulunuyor. Takım, ilk maçında mağlup oldu. Henüz puan kazanamadı. Maç, Spor kanalından yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-AEK

14 Ekim 2026 tarihi önemli bir maça sahne olacak. Şampiyonlar Ligi kapsamında Shakhtar Donetsk ile AEK karşılaşacak. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Shakhtar Donetsk, ligde 24. sırada yer alıyor. AEK ise 17. sırada bulunmakta. Bu önemli karşılaşma, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı kaçırmamak için ekran başına geçecek. İki takımın mücadelesi heyecanla bekleniyor. Maçın sonuçları da lig sıralamasını etkileyecek. Futbol tutkunları, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Aston Villa-Fenerbahçe

14 Ekim 2026'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı gerçekleşecek. Aston Villa, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maç saati 22:00 olarak belirlendi. Aston Villa, ligde 11. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 22. sırada bulunuyor. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor. İki takım da sahada mücadele edecek. Bu karşılaşmanın sonuçları merakla takip edilecek.

Batman Petrolspor-İstanbulspor

14 Ekim 2026 tarihinde saat 14:30'da Trendyol 1. Lig maçı oynanacak. Batman Petrolspor, İstanbulspor'u ağırlayacak. Batman Petrolspor, ligde 5. sırada yer alıyor. Takım, toplamda 16 puan topladı. İstanbulspor ise 19. sırada bulunuyor. Onların puanı yalnızca 5. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, maçı heyecanla bekliyor. Takımların form durumları, maçın sonucunu etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Bu karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne olabilir.

Eminevim Ümraniyespor-Boluspor

Trendyol 1. Lig Maç Programı

14 Ekim 2026 tarihinde bir karşılaşma gerçekleşecek. Eminevim Ümraniyespor ile Boluspor, sahaya çıkacak. Maçın başlama saati 17:00 olarak belirlendi.

Eminevim Ümraniyespor, 9 maç oynadı. Bu 9 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Takım, bu sonuçlarla 17. sırada yer alıyor. Boluspor ise aynı sayıda maç oynadı. Ancak bu takım, henüz galibiyet almayı başaramadı. Dolayısıyla, Boluspor 20. sırada bulunuyor.

Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Hem Eminevim Ümraniyespor hem de Boluspor, galibiyet arıyor. Bu maç, iki takım için büyük değer taşıyor. Tüm futbolseverler, heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK

14 Ekim 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig mücadelesi yapılacak. Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak. Keçiörengücü şu an ligde 4. sırada. 9 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Toplamda 16 puanı bulunuyor.

Iğdır FK ise 3. sırada yer almakta. Onlar da 9 maç oynadı. 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Böylece 19 puan topladı.

Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek. Maçın sonuçları ligdeki sıralamayı etkileyebilir. İki takım da galibiyet arayacak.

Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor

Trendyol 1. Lig'de bir mücadele var. Antalyaspor ile Metro Holding Kayserispor karşı karşıya geliyor. Maç 14 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Saat 20:00'da başlayacak. Antalyaspor, ligde 7. sırada yer alıyor. Metro Holding Kayserispor ise lider konumda bulunuyor. Bu önemli karşılaşma olacaktır. Maçın yayıncısı beIN Sports 2 ve TRT Türk kanallarıdır. İzleyiciler bu maçı canlı takip edebilir. Antalyaspor, galibiyet peşinde koşacak. Metro Holding Kayserispor ise liderliğini korumayı hedefliyor. İki takım için de kritik bir karşılaşma. Maç, futbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

Portsmouth-Sheffield United

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Sheffield United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Queens Park Rangers-Derby County

14 Ekim Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Queens Park Rangers ile Derby County takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45