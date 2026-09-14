Bugün hangi maçlar var? 14 Eylül Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Gaziantep FK-Fenerbahçe

14 Eylül 2026 tarihinde önemli bir maç var. Trendyol Süper Lig kapsamında Gaziantep FK, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Maç saat 20:00'de başlayacak. Gaziantep FK, ligde 10. sırada bulunuyor. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 7 puan topladı. Fenerbahçe ise 12. sırada yer alıyor. Onlar da 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Toplam puanları 6. Maç beIN Sports kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu karşılaşmayı kaçırmamalı. Heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Takımların durumu merakla takip ediliyor.

Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor

14 Eylül 2026 tarihinde önemli bir karşılaşma var. Maç saat 20:00'de başlayacak. Trendyol 1. Lig'de oynanacak. Metro Holding Kayserispor, 4. sırada yer alıyor. Takım iddialı bir performans sergiliyor. Son 6 maçta 4 galibiyet elde etti. Diğer yandan İstanbulspor, 19. sırada bulunuyor. İstanbulspor henüz galibiyetle tanışamadı. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Herkesin dikkatini çekecek bir karşılaşma planlanıyor. Spor severler için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Leeds United-Newcastle United

14 Eylül 2026'da saat 22:00'de Leeds United ile Newcastle United karşılaşacak. Bu maç İngiltere Premier Ligi kapsamında gerçekleşecek. İki takım da sezonun başında iyi bir performans gösteriyor. Şu ana kadar 3 maçta toplam 5 puan topladılar. Leeds United ligde 11. sırada, Newcastle United ise 10. sırada yer alıyor. Maç beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sizleri bekliyor. Takımlar, galibiyet elde etmek için sahaya çıkacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Como-Parma

14 Eylül 2026 tarihinde saat 19:30'da İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Como, Parma'yı evinde ağırlayacak. Como, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Parma ise kötü bir başlangıç yaptı. Henüz galibiyet elde edemedi. 3 maçta sadece 1 puanı var. Bu nedenle 17. sırada yer alıyor. Maç, S Sport 2 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı izlemek için ekran başına geçecek. Hem Como hem de Parma için kritik bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet arayacak. Maçın sonucunda sıralamalar şekillenecek. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

Torino-Roma

14 Eylül 2026 tarihinde, İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Torino, Roma'yı saat 19:30'da ağırlayacak. Torino, ligde 14. sırada bulunuyor. Takım, 3 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Bu sebeple, Torino'nun 3 puanı var. Roma ise ligde 2. sırada yer alıyor. Bu takım, 3 maçta da galip geldi. Roma, bu sayede 9 puana ulaştı. Maç, S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmanın heyecanını bu kanaldan takip edebilir.

Inter-Udinese

14 Eylül 2026 tarihinde, saat 21:45'te önemli bir karşılaşma oynanacak. İtalya Serie A Ligi’nde Inter, Udinese’yi ağırlayacak. Bu maç, ligin gidişatını etkileyecek. Şu anki lig sıralamasına göz atacak olursak, Inter 9 puanla 3. sıradadır. Udinese ise 4 puanla 13. sıradadır. Takımlar, bu karşılaşmada puan kazanmayı amaçlayacak. Maç, S Sport 2 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Taraftarlar, bu mücadeleyi coşkuyla bekliyor.

Villarreal-Real Betis

14 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00'de İspanya La Liga maçında Villarreal, Real Betis ile oynayacak. Villarreal, bu sezon dört maçta yalnızca iki puan topladı. Bu nedenle takım, 18. sırada yer alıyor. Real Betis ise daha iyi bir performans sergiledi. 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Bu maç, her iki takım için zor geçecek. İzleyiciler, önemli karşılaşmayı S Sport kanalından takip edebilir. Maçın sonucu, lig sıralamasını etkileyebilir. Her iki takım da galibiyet istiyor. futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak.

Rio Ave-Estrela da Amadora

14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Rio Ave ile Estrela da Amadora takımları arasındaki maçın başlama saati 20:45

Moreirense-Maritimo

14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Moreirense ile Maritimo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Braga-Estoril

14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Braga ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Red Star-Metz

14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Red Star ile Metz takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Celta Vigo B-Eibar

14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Celta Vigo B ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Bodo Glimt-Sandefjord

14 Eylül Pazartesi 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Sandefjord takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00