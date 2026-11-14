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Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Emre Şen

Kosova-İsrail

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kosova ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Gürcistan-Macaristan

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Gürcistan ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Norveç-Galler

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Norveç ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Portekiz-Danimarka

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Portekiz ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Kuzey İrlanda-Ukrayna

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

İsveç-Bosna Hersek

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsveç ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Avusturya ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Romanya-Polonya

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Romanya ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Uganda-Botsvana

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Uganda ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Cezayir-Togo

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Cezayir ile Togo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Angola-Güney Sudan

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Angola ile Güney Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Muş SK-Güzide Gebze SK

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Ankaraspor-Aliağa Futbol

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankaraspor ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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