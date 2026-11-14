Bugün hangi maçlar var? 14 Kasım Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kosova-İsrail
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kosova ile İsrail takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Gürcistan-Macaristan
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Gürcistan ile Macaristan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Norveç-Galler
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Norveç ile Galler takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Portekiz-Danimarka
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Portekiz ile Danimarka takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Kuzey İrlanda-Ukrayna
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Kuzey İrlanda ile Ukrayna takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İsveç-Bosna Hersek
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsveç ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Avusturya-İrlanda Cumhuriyeti
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Avusturya ile İrlanda Cumhuriyeti takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Romanya-Polonya
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Romanya ile Polonya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Uganda-Botsvana
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Uganda ile Botsvana takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Cezayir-Togo
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Cezayir ile Togo takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Angola-Güney Sudan
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Angola ile Güney Sudan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Muş SK-Güzide Gebze SK
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Muş SK ile Güzide Gebze SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Fethiyespor
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor ile Fethiyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ankaraspor-Aliağa Futbol
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankaraspor ile Aliağa Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
GMG Kastamonuspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
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