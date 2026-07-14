Bugün hangi maçlar var? 14 Temmuz Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fransa-İspanya

14 Temmuz Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Fransa ile İspanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

KuPS-FK Vardar

14 Temmuz 2026'da, saat 18:00'de Şampiyonlar Ligi maçında KuPS ile FK Vardar karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor. KuPS, iç sahada oynayacak. Taraftar desteği almak istiyor. FK Vardar ise zor bir deplasmanda puan kazanmayı hedefliyor. Maç hakkında yayıncı bilgisi bulunmamaktadır. Hem KuPS hem de FK Vardar, galibiyet için mücadele edecek. Bu karşılaşma, takımların yol haritalarını belirleyecek. Her iki ekip de kalitelerini göstermeye çalışacak. Bu nedenle, maçın sonucu büyük bir merak uyandırıyor. Taraftarlar, bu mücadelenin keyfini çıkaracak.

Iberia 1999-Flora Tallinn

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi maçında Iberia 1999 ile Flora Tallinn karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici bir mücadele olacak. Her iki takım da ligdeki yerlerini kuvvetlendirmeye çalışıyor. Iberia 1999, mevcut performansıyla dikkat çekiyor. Flora Tallinn ise rekabette kalmayı amaçlıyor. Bu maç, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Futbol tutkunları, bu karşılaşmayı büyük bir merakla bekliyor. Hem Iberia 1999 hem de Flora Tallinn, galibiyet için elinden geleni yapacak. Maçın sonucu, gruptaki dengeleri etkileyebilir. Bu nedenle, tüm gözler bu önemli mücadelede olacak.

Inter Club Escaldes-Lincoln Red Imps

14 Temmuz 2026 tarihinde, saat 19:00'da Şampiyonlar Ligi maçında Inter Club Escaldes ile Lincoln Red Imps karşılaşacak. İki takımın ligdeki durumları merak ediliyor. Bu önemli mücadele futbolseverler için heyecan verici olacak. İzleyiciler, maçın nasıl geçeceğini görmek için sabırsızlanıyor. Maçın yayıncısı henüz belirlenmedi. Detaylar açıklandığında, taraftarlar daha fazla bilgiye ulaşacak. Maçın sonucu, her iki takım için de belirleyici olabilir. Bu nedenle, her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Riga FC-FC Ararat Armenia

14 Temmuz 2026'da saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi’nde bir maç gerçekleşecek. Riga FC, FC Ararat Armenia ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, futbolseverler için oldukça önemli bir karşılaşma. Herkes, iki takımın ligdeki güncel durumlarını merak ediyor. Futbol dünyasında her karşılaşma büyük ilgi toplar. Bu nedenle, bu maç da dikkat çekiyor. Ancak, maçın yayıncısı hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil. İzleyiciler, hangi kanaldan izleyebileceklerini öğrenmek istiyor. Merakla beklenen karşılaşma, futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak.

ETO FC-Vikingur Reykjavik

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapılacak. ETO FC ile Vikingur Reykjavik karşı karşıya gelecek. Bu maç, her iki takım için büyük önem taşıyor. Gruplardaki performansları merakla bekleniyor. Takımlar, bu müsabakada galibiyet için savaşacak. Seyirciler, heyecan dolu anlar yaşayacak. Maçın yayıncısı hakkında bilgi bulunmuyor. Böylece, izleyicilerin nasıl takip edeceği belirsiz. Herkes bu mücadeleyi bekliyor. Sonuçların ne olacağı ise merak konusu.

The New Saints-Sabah

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 20:30'da Şampiyonlar Ligi kapsamında The New Saints ile Sabah takımları mücadele edecek. Bu maç, futbol tutkunları için büyük bir heyecan taşıyor. İki takımın performansı, grupta çıkacak sonucu belirleyecek. Futbolseverler, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Maçın yayıncı bilgisi şu an için açıklanmadı. İzleyiciler, maçı nasıl izleyebileceklerini sorguluyor.

Kısacası, The New Saints ile Sabah arasındaki maç, yoğun ilgi görecek. İki güçlü takımın karşılaşması, heyecanı artıracak. Gruptaki diğer takımların durumu da olayın seyrini etkileyecek. Sonuç olarak, bu mücadele, futbol dünyasını sarsacak gibi görünüyor. Tüm gözler, bu önemli karşılaşmanın üzerinde olacak.

Levski Sofya-Borac

14 Temmuz 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi kapsamında Levski Sofya ve Borac maçı gerçekleşecek. Maç saat 20:30'da başlayacak. Her iki takım için bu müsabaka büyük önem taşıyor. Levski Sofya grup aşamasında liderlik mücadelesi veriyor. Borac ise buna karşılık vermek için sahaya çıkacak. Maçın yayıncısıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu durum, taraftarları merak içinde bırakıyor. Takımlar, bu zorlu karşılaşmada en iyi performanslarını göstermek istiyor. Futbolseverler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Drita-Kauno Zalgiris

14 Temmuz 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Drita, Kauno Zalgiris ile karşılaşacak. Maç saat 21:00’de başlayacak. Takımların ligdeki güncel durumları açıklanmamış. Bu bilgiler, maç öncesi taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Maçın yayıncısı hakkında bilgi yok. Detaylar henüz netleşmemiş durumda. Taraftarlar, bu potansiyel rekabeti dört gözle bekliyor. Şampiyonlar Ligi, her zaman heyecan verici karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Bu tür maçlar, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Drita ve Kauno Zalgiris arasındaki karşılaşma, önemli bir mücadele olacak.

Larne-Tre Fiori

14 Temmuz 2026 tarihinde, saat 22:00'de Larne-Tre Fiori maçı oynanacak. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleşiyor. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Her iki takımın gruptaki konumu oldukça önemli. Bu nedenle, maçın önemi artıyor. Taraftarların bu mücadeleye ilgi göstermesi bekleniyor. Maçın yayıncı kanalı ile ilgili henüz bir bilgi yok.

Shamrock Rovers-Floriana

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi çerçevesinde bir maç oynanacak. Shamrock Rovers ile Floriana takımları karşı karşıya gelecek. İki takım da bu önemli maç için hazırlıklarını tamamladı. Gruptaki pozisyonlarını güçlendirmek için mücadele edecekler. Taraftarlar büyük bir heyecanla bu maçı bekliyor. Maçın yayını ise belirli bir siteden takip edilecek. Seyircilerin ilgisi oldukça fazla olacak. Bu mücadele, her iki takım için de kritik bir anlama sahip. Sıralamada avantaj elde etmek isteyen ekipler, kazanmak için sahada ter dökecek.

S.P. La Fiorita-UNA Strassen

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Konferans Ligi’nde bir maç oynanacak. S.P. La Fiorita ile UNA Strassen karşı karşıya gelecek. İki takım için bu karşılaşma oldukça önemli. Ligdeki mevcut durumları ve performansları belirleyici olacak. Tarafların grup aşamasındaki konumları, maçın sonucunu etkileyebilir. Bu mücadele, her iki takımın geleceği açısından kritik bir öneme sahip. Maçın yayıncısının kim olacağı ise henüz bilinmiyor. İzleyiciler, maçı hangi kanaldan takip edebileceklerini merak ediyor. Karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu geçecek. İki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçta sürpriz sonuçlar da ortaya çıkabilir.

Zhejiang Professional-Qingdao Hainiu

14 Temmuz Salı 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

HK Kopavogs-IR Reykjavik

14 Temmuz Salı 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Grótta-Grindavik

14 Temmuz Salı 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Grindavik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00