Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Aston Villa-Tottenham Hotspur

16 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:30'da İngiltere Premier Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Aston Villa, Tottenham Hotspur'u ağırlayacak. Aston Villa, bu sezon ligde 6. sırada yer alıyor. Takım, 36 maçta 18 galibiyet elde etti ve toplamda 63 puana ulaştı. Tottenham Hotspur ise ligde 17. sırada bulunuyor. Takım, 36 maçta 11 galibiyet ile 38 puan topladı. Bu önemli maç, beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak.

Chelsea-Manchester United

16 Mayıs 2025 tarihinde, İngiltere Premier Ligi kapsamında Chelsea ile Manchester United karşılaşacak. Maç saat 22:15'te başlayacak. Chelsea, ligde 5. sırada yer alıyor. Manchester United ise 16. sırada bulunuyor. Maç beIN Sports 4 ve beIN Sports 3 kanallarında yayınlanacak.

GMG Kastamonuspor-Altınordu

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan GMG Kastamonuspor ile Altınordu takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Motolux 68 Aksarayspor-Artı Değer Vanspor FK

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Motolux 68 Aksarayspor ile Artı Değer Vanspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Al Fateh-Al Hilal

16 Mayıs 2025 tarihinde saat 18:00'de Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Fateh, Al Hilal ile karşılaşacak. Ev sahibi Al Fateh, 31 maçta 33 puan topladı. Bu puanla ligde 13. sırada yer alıyor. Güçlü rakibi Al Hilal ise 68 puanla 2. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak.

Al Orubah-Al Khaleej

16 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Orubah ve Al Khaleej arasında bir maç oynanacak. Maç saat 19:00'da başlayacak. Bu mücadele, futbolseverler için heyecan dolu anlar yaratacak. Al Orubah, sezonun geri kalanında 31 maçta 30 puan topladı. Bu performansla 16. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 31 maçta 34 puan kazanarak 11. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, futbolda izlenmesi gereken önemli bir mücadele olma potansiyeline sahip.

Al Nassr-Al Taawon

16 Mayıs 2025 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Al Nassr - Al Taawon maçı gerçekleşecek. Maç saat 21:00'da başlayacak. Al Nassr, ligde 4. sırada yer alıyor. Takımın puanı 63 ve playoff hedefini sürdürüyor. Al Taawon ise 8. sırada bulunuyor. Onların puanı ise 41. Bu kritik mücadele S Sport+ ve TRT Spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Oud Heverlee Leuven-Westerlo

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Oud Heverlee Leuven ile Westerlo takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Rio Ave-Gil Vicente

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Rio Ave ile Gil Vicente takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Famalicao-Casa Pia

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Famalicao ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Levante-Albacete

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Levante ile Albacete takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Livingston-Partick Thistle

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Livingston ile Partick Thistle takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Zhejiang Professional-Henan Songshan Longmen

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Henan Songshan Longmen takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Yunnan Yukun-Meizhou Hakka

16 Mayısıs Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Meizhou Hakka takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00