Bugün hangi maçlar var? 16 Mayıs Cumartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor

16 Mayıs 2026 tarihi, spor severler için önemli bir günü işaret ediyor. Saat 17:00'de, Trendyol Süper Lig’de bir karşılaşma gerçekleşecek. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadele, ev sahibi takımın zor bir durumda olduğu bir ortamda yaşanacak. Fatih Karagümrük, ligde 17. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 7 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bunlarla birlikte toplamda 27 puana sahip.

Diğer tarafta, konuk ekip Corendon Alanyaspor, 10. sırada bulunuyor. Bu takım, 33 maçta 7 galibiyet elde etti. Ayrıca, 10 mağlubiyet ve 16 beraberlik ile toplamda 37 puana ulaştı. Maç, beIN Sports kanalı üzerinden yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı kaçırmamak için hazırlık yapmalı. Her iki takım da üç puan için sahada ter dökecek. Maç, futbol tutkunları için heyecan verici bir atmosfer sunacak.

Samsunspor-Göztepe

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de Samsunspor, Göztepe'yi ağırlayacak. Bu maç Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Samsunspor şu an ligde 7. sırada bulunuyor. Göztepe ise 5. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki mücadele, heyecan dolu geçecek. Bu karşılaşma beIN Sports ekranlarından izlenebilecek. Futbolseverler, önemli bir maça tanıklık edecek. Hem Samsunspor hem de Göztepe, galibiyet için sahada mücadele edecek. İzleyiciler heyecanla maçı bekliyor. Herkes, futbolun keyfini çıkaracak.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Gaziantep FK-Rams Başakşehir

16 Mayıs 2026 tarihinde Trendyol Süper Lig karşılaşması düzenlenecek. Gaziantep FK, sahasında Rams Başakşehir'i konuk edecek. Maç 20:00'de başlayacak. Gaziantep FK, ligde 12. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 6. sırada konumlanmış durumda. Bu heyecanlı mücadele beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu maçı kaçırmak istemeyecek. İki takımın da hedefleri büyük. Gaziantep FK, evinde galip gelmek için sahaya çıkacak. Rams Başakşehir ise üç puan peşinde koşacak. Maç öncesinde tüm gözler bu karşılaşmada olacak.

Bayer Leverkusen-Hamburger SV

16 Mayıs 2026'da Almanya Bundesliga Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Hamburger SV karşı karşıya gelecek. Maç, saat 16:30'da başlayacak. Bayer Leverkusen, 33 maçta 17 galibiyet elde etti. Bu sonuçla ligde 6. sırada yer alıyor. Hamburger SV ise 9 galibiyetle 11. sıradadır. Bu önemli karşılaşma, S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçın heyecanını bu kanallar aracılığıyla takip edebilir.

M'gladbach-TSG Hoffenheim

16 Mayıs 2026 tarihi, Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maça sahne olacak. M'gladbach, TSG Hoffenheim ile karşılaşacak. Maç saat 16:30’da başlayacak. M'gladbach şu anda ligde 13. sırada yer alıyor. TSG Hoffenheim ise 5. sırada bulunuyor. İki takımın mücadelesi merakla bekleniyor. Karşılaşma S Sport+ ve Tivibu Spor2 kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar iki takımın performansını dikkatle izleyecek. Bu maç, ligdeki rekabeti daha da artıracak.

Eintracht Frankfurt-Vfb Stuttgart

16 Mayıs 2026 tarihinde, saat 16:30'da önemli bir karşılaşma var. Almanya Bundesliga Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile Vfb Stuttgart, karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt, ligdeki sıralamada 8. sırada yer alıyor. Vfb Stuttgart ise 4. sırada konumlanmış durumda. Maçın yayıncı kuruluşları S Sport+ ve Tivibu Spor kanalları. Bu önemli müsabaka, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir etkinlik. Hem takım performansları hem de ligdeki durumları dikkat çekiyor.

Freiburg-RB Leipzig

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde keyifli bir karşılaşma yapılacak. Freiburg ile RB Leipzig, birbirine rakip olacak. Freiburg, 33 maçta topladığı 44 puanla 7. sıradadır. RB Leipzig ise, 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu maç, ligin heyecan verici mücadelelerinden biri olacak. Ayrıca, önemli bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından canlı yayınlanacak. Futbol severler bu maçı kaçırmamalıdır. İzleyiciler, iki takımın performansını merakla bekliyor.

Werder Bremen-Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:30'da maç başlayacak. Werder Bremen, Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Werder Bremen, ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, sezon boyunca 33 maçta mücadele etti. Bu maçlarda 8 galibiyet elde etti. Ayrıca 17 mağlubiyet ve 8 beraberlik yaşadı. Toplamda, 32 puana ulaşmış durumda.

Borussia Dortmund, ligde 2. sırada bulunuyor. Bu takım da 33 maç oynadı. 21 galibiyet aldı. Ancak 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Dortmund'un toplam puanı 70. Maçın yayın hakları S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarında olacak. Seyirciler için heyecan verici bir mücadele bekleniyor. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.

St Pauli-Vfl Wolfsburg

16 Mayıs 2026 tarihinde, saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç var. St Pauli, Vfl Wolfsburg ile karşılaşacak. Her iki takım da ligde zorlu bir mücadele veriyor. St Pauli, 18. sırada. Vfl Wolfsburg ise 16. sırada bulunuyor. İki takım, ligde kalma mücadelesi veriyor. Bu maçı S Sport+ kanalı ile Tivibu Spor4 kanalı canlı olarak yayınlayacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Maç, ligin kaderini etkileyebilir. Her iki takım için de kritik bir karşılaşma. Stadion dolup taşacaktır.

FC Heidenheim-Mainz 05

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde maç olacak. FC Heidenheim ile Mainz 05 karşı karşıya gelecek. Heidenheim sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Şu anda 17. sırada bulunuyor. Düşme hattında yer alıyor. Bu maçı kazanmak istiyorlar. Umutlarını sürdürebilmek için sahaya çıkacaklar.

Mainz 05 ise 10. sırada yer alıyor. Orta sıralarda mücadele ediyorlar. Üç puan almak istiyorlar. Sezonu daha iyi bir pozisyonda tamamlamayı hedefliyorlar. Bu mücadele S Sport+ ve Tivibu Spor3 kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak.

Bayern Münih-FC Köln

16 Mayıs 2026 tarihinde Bayern Münih ile FC Köln arasında bir maç oynanacak. Bu karşılaşma, Almanya Bundesliga Ligi'nde büyük bir heyecan yaratıyor. Maç saat 16:30'da başlayacak. Bayern Münih ligde 33 maçta 86 puanla lider durumda. FC Köln ise 32 puanla 14. sırada yer alıyor. Maç, S Sport+ kanalından yayınlanacak. Farklı bir rekabet izlemek isteyenler için harika bir fırsat. Takımların bu mücadeledeki performansları dikkat çekici olacak. Taraftarların heyecanla beklediği bir karşılaşma.

Union Berlin-Augsburg

16 Mayıs 2026, saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç oynanacak. Union Berlin, Augsburg ile karşılaşacak. Union Berlin, ligde 12. sırada yer alıyor. Augsburg ise 9. sırada bulunuyor. Maç, S Sport+ ve Tivibu Spor4 kanallarından izlenebilecek. Heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. İzleyiciler, iki takımın performansını merakla takip edecek. Destanlaşacak bir futbol serüveni bizleri bekliyor.

Chelsea-Manchester City

16 Mayıs Cumartesi 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Chelsea ile Manchester City takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Al Okhdood-Al Khaleej

16 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:00'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Bu karşılaşmada Al Okhdood ile Al Khaleej mücadele edecek. Al Okhdood, 32 maçta 17 puan topladı. Bu puan, takımı ligin 17. sırasına yerleştirdi. Al Khaleej ise 37 puan elde etti. Bu durum, takımın 11. sırada yer almasını sağladı. Maç hakkında yayıncı bilgisi mevcut değil. Taraftarlar, bu heyecan dolu maçı bekliyor. Her iki takım da 3 puanı hedefleyecek. Takımların performansı, karşılaşmayı ilginç kılabilir.

Al Hilal-Neom SC

16 Mayıs 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Al Hilal ile Neom SC takımları mücadele edecek. Maç saat 19:00'da başlayacak. Al Hilal, ligde 32 maçta 23 galibiyet elde etti. Bu başarı ile 78 puanla 2. sırada yer alıyor. Neom SC ise 44 puanla 8. sırada bulunuyor. Maç, TRT Spor ve S Sport+ kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.