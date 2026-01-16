Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arca Çorum FK-Adana Demirspor

16 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Arca Çorum FK ile Adana Demirspor karşılaşacak. Arca Çorum FK, 20 maçta 32 puan topladı. Bu, takımı 7. sıraya yerleştirdi. Adana Demirspor ise zor bir dönem geçiriyor. Henüz galibiyet alamadı. Bu nedenle, takım 20. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek.

Werder Bremen-Eintracht Frankfurt

16 Ocak 2026 tarihinde saat 22:30'da, Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Werder Bremen, 13. sırada yer alıyor. Takım, 16 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Toplamda 17 puan toplayarak alt sıralarda kalmış durumda.

Eintracht Frankfurt ise 7. sırada bulunuyor. Takım, 17 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Toplam puanı 26. Bu heyecan dolu mücadele, S Sport+ ve Tivibu Spor kanallarından yayınlanacak. İki takımın da hedefleri büyük. Taraftarlar, takımlarının galibiyetle ayrılmasını umuyor. Mücadele, ligdeki sıralamayı etkileyebilir.

Pisa-Atalanta

16 Ocak 2026 tarihinde, saat 22:45'te bir maç oynanacak. İtalya Serie A Ligi'nde Pisa, Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Pisa, sezonun zorlu mücadelesinde 19. sırada bulunuyor. Ekibin durumu, düşme hattında yer aldığını gösteriyor. Atalanta ise 7. sırada yer alıyor. Bu takım, Avrupa kupaları hedefiyle mücadele ediyor. Maç, S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarında yayınlanacak. İzleyiciler bu önemli karşılaşmayı takip edebilecek. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Taraftarlar, maç saatini heyecanla bekliyor.

Espanyol-Girona

İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma var. 16 Ocak 2026'da Espanyol, Girona'yı ağırlayacak. Maçın başlama saati 23:00. Ev sahibi ekip Espanyol, ligde 34 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk takım Girona ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Bu maç, takımlar için kritik bir öneme sahip. İzleyiciler, bu karşılaşmayı S Sport kanalından takip edebilecek. Maç öncesi takımlar arasındaki genel durum dikkat çekiyor. Espanyol, play-off hedefi peşinde koşarken, Girona ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Bu mücadele, her iki takım için de büyük fırsatlar barındırıyor.

Monaco-Lorient

16 Ocak 2026 tarihinde, saat 21:00'de Fransa Ligue 1'de bir karşılaşma gerçekleşecek. Monaco, bu maçta Lorient ile mücadele edecek. Monaco, ligde 9. sırada bulunuyor. Rakibi Lorient ise 12. sırada yer alıyor. Bu önemli maç, beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için savaşıyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Önümüzdeki günlerde sonuçlar merakla bekleniyor. Bu karşılaşma, Ligue 1 sezonunun kaderini etkileyebilir.

Paris St Germain-Lille

16 Ocak 2026 tarihinde, saat 23:00'te Fransa Ligue 1 içinde önemli bir maç gerçekleşecek. Paris St Germain, Lille ile karşılaşacak. Paris St Germain, şu anda 39 puanla 2. sırada yer alıyor. İlk sıradaki rakipleri Lyon'un hemen ardından geliyor. Takım, 17 maçta 12 galibiyet aldı. Ayrıca 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik de bulunuyor. Lille ise 32 puanla 4. sırada. Bu takım, 17 müsabakada 10 galibiyet elde etti. Lille'in 5 mağlubiyeti ve 2 beraberliği var. Maç, beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Bu karşılaşma, ligdeki heyecan arayan futbolseverler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maç öncesi her iki takımın form durumu dikkat çekiyor. Taraftarlar, heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor.

West Bromwich Albion-Middlesbrough

16 Ocak Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan West Bromwich Albion ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Al Najma-Al Fateh

16 Ocak 2026 tarihinde Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç yapılacak. Bu maçta Al Najma ile Al Fateh takımları karşılaşacak. Maç saat 16:00'da başlayacak. Al Najma, oynadığı 14 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi. Bu nedenle, ligde 18. sırada yer alıyor. Al Fateh ise 20 puanla 10. sırada bulunuyor. Maçın yayıncısı hakkında herhangi bir bilgi yok.

Al Khaleej-Al Okhdood

16 Ocak 2026 tarihinde saat 17:45'te Suudi Arabistan Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Al Khaleej, Al Okhdood takımını ağırlayacak. Al Khaleej, ligde 8. sırada yer alıyor. Takım, 14 maçta 6 galibiyet elde etti. Ayrıca 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı ise 21.

Al Okhdood, ligde 17. sırada bulunuyor. Bu takım, 14 maçta sadece 2 galibiyet aldı. 8 puanda kaldıkları için zor bir durumdalar. Maçın yayıncı kanalı hala duyurulmadı. Beklentiler yüksek. Taraftarlar maç saatini merakla bekliyor. Maç, heyecan dolu geçmesi bekleniyor.

Al-Ittihad Jeddah-Al Ettifaq

16 Ocak 2026 tarihinde saat 20:30'da Suudi Arabistan Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Al-Ittihad Jeddah ile Al Ettifaq takımları karşı karşıya gelecek. Al-Ittihad Jeddah, 14 maçta 8 galibiyet elde etti. Bu başarıyla ligin 6. sırasında yer alıyor. Al Ettifaq ise 14 maçta 6 galibiyet aldı. Bu nedenle 7. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele, lig açısından kritik bir öneme sahip. Her iki takım da galibiyet arayacak. Maçın yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Taraftarlar, karşılaşmayı dört gözle bekliyor.

Club Brugge-RAAL La Louviere

16 Ocak Cuma 2026 tarihinde Belçika 1. Ligi liginde oynanacak olan Club Brugge ile RAAL La Louviere takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sporting Lizbon-Casa Pia

16 Ocak Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Sporting Lizbon ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Laval-Bastia

16 Ocak Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Laval ile Bastia takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Annecy-Amiens SC

16 Ocak Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Annecy ile Amiens SC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

USL Dunkerque-Pau FC

16 Ocak Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan USL Dunkerque ile Pau FC takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00