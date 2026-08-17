Bugün hangi maçlar var? 17 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Samsunspor-Göztepe

17 Ağustos 2026 tarihinde saat 21:30'da Trendyol Süper Lig kapsamında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Her iki takım ligde henüz maç oynamadı. Bu nedenle puan durumu sıfır olarak kaydedildi. Maç beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacak. İki ekip de sezonun başlangıcında birbirleriyle mücadele edecek. Maçın sonucu, takımların morallerini etkileyebilir. İzleyiciler, keyifli bir karşılaşma bekliyor. Takımların oyuncu kadrosu büyük önem taşıyor. Herkes, büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

Batman Petrolspor-Boluspor

17 Ağustos 2026'da saat 21:30'da Trendyol 1. Lig mücadelesi gerçekleşecek. Batman Petrolspor, Boluspor'u ağırlayacak. Ev sahibi takım, ligde oynadığı 1 maçta 1 puan topladı. Bu performansla 12. sırada yer alıyor. Boluspor ise 1 maçta 0 puan aldı. Bu durum ona 19. sırayı getirdi. Maç, beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayımlanacak. Futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Gözler, her iki takımın performansında olacak. Taraftarlar galibiyet bekliyor.

Deportivo La Coruna-Elche

17 Ağustos 2026'da İspanya La Liga'da önemli bir maç gerçekleştirilecek. Bu maçta Deportivo La Coruna ile Elche takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 22:00'de başlayacak. Her iki takım da ligde henüz puan kazanamadı. Bu nedenle sıralamada 10. ve 11. sırada yer alıyorlar. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu müsabakayı heyecanla bekliyor. Her iki takım için bu maç, sezonun ilk puanlarını alma fırsatı olacak. İki ekip de galibiyet hedefliyor. Yoğun bir mücadele bekleniyor. İlgili tüm spor severler bu maçı kaçırmamalı.

Cardiff City-Wrexham

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Cardiff City ile Wrexham takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Casa Pia-Benfica

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Casa Pia ile Benfica takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Sporting Gijon-Sabadell

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Sporting Gijon ile Sabadell takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Almeria-Eldense

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Almeria ile Eldense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Volsungur-Vestri

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Volsungur ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Leiknir R.-Aegir

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Grindavik-Grótta

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

IR Reykjavik-Njardvik

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Throttur Reykjavik-Fylkir

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Afturelding-HK Kopavogs

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Afturelding ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FC Gagra-Spaeri

17 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Gagra ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00