Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Levski Sofya-Red Bull Salzburg

17 Eylül 2026'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşması gerçekleşecek. Levski Sofya, Red Bull Salzburg ile mücadele edecek. Maç saat 19:45'te başlayacak. Levski Sofya, ligde 19. sırada yer alıyor. Red Bull Salzburg ise 25. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici karşılaşma, tabii Spor kanalından izlenebilecek.

OFI Crete-TSG Hoffenheim

17 Eylül 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. OFI Crete ile TSG Hoffenheim, saat 19:45'te mücadele edecek. Her iki takım da ligde henüz maç oynamadı. OFI Crete, sıralamada 23. sırada yer alıyor. TSG Hoffenheim ise 26. sırada bulunuyor. Bu kritik maç, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç, Spor ekranlarından izlenebilecek. Futbol tutkunları bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Real Sociedad-AFC Bournemouth

17 Eylül 2026 tarihinde saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir maç gerçekleşecek. Real Sociedad ile AFC Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Real Sociedad ligde 24. sırada yer alıyor. AFC Bournemouth ise 12. sırada bulunuyor. Karşılaşma, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı merakla bekliyor. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Başarılı olan takım, gruptaki konumunu güçlendirecek. Real Sociedad, bu sezon beklenenden kötü bir performans sergiledi. AFC Bournemouth ise daha stabil bir grafik çizdi. Bu durum, maçın ilgi çekici geçeceğinin bir göstergesi.

Viktoria Plzen-Union St.Gilloise

17 Eylül 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi kapsamında Viktoria Plzen ile Union St.Gilloise takımları karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Her iki takım, lig sıralamasında 28. ve 29. sırada yer alıyor. Şu ana kadar sezon içerisinde hiçbir maç oynamadılar. Bu durum, takımların performansını etkileyebilir. Maçın yayıncılığını Tabii Spor üstlenecek. İzleyiciler, heyecan dolu bir mücadeleyi ekranlarında takip edebilecek. Her iki takım için de önemli bir fırsat bu. Performansları, taraftarlar için merak konusu.

Celtic-Ferencvaros

17 Eylül 2026 tarihinde UEFA Avrupa Ligi mücadelesi gerçekleşecek. Celtic, Ferencvaros ile mücadele edecek. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Celtic, ligde 14. sırada değerlendiriliyor. Ferencvaros ise 16. sırada yer alıyor. Takımlar arasındaki bu heyecan dolu karşılaşmanın yayıncısı ise Spor. Maç her iki takım için de büyük önem taşıyor. İlgili taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Crystal Palace-Lech Poznan

17 Eylül 2026'da, saat 22:00'de Crystal Palace ile Lech Poznan karşılaşacak. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak. İki takım da ligde henüz bir maç yapmadı. Bu nedenle puanları sıfır. Crystal Palace 15. sırada bulunuyor. Lech Poznan ise 18. sırada yer alıyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Maçın heyecanı büyük. Taraftarlar, her iki takımın performansını merakla bekliyor. Bu mücadele, Avrupa'nın önemli turnuvalarından birinde gerçekleşecek. İlgilenen futbolseverler için izlenmesi gereken bir maç olacak.

Lillestrom-Uniao Torreense

17 Eylül 2026'da saat 22:00'de UEFA Avrupa Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. Lillestrom, Uniao Torreense ile karşı karşıya gelecek. Lillestrom, ligde 20. sırada yer alıyor. Uniao Torreense ise 27. sırada bulunuyor. Maç, Tabii Spor kanalında yayınlanacak. İzleyiciler bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Her iki takım da mücadeleci bir performans sergilemek istiyor. Bu maç, futbolseverler için önem taşıyor. Marceline gibi birçok oyuncu dikkate değer. Maçın sonucu, takımların performansını belirleyecek. İzleyiciler, bu mücadelede keyifli anlar yaşayacak.

Juventus-NEC Nijmegen

17 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00'de UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir karşılaşma olacak. Juventus, ligde 17. sırada. Rakibi NEC Nijmegen ise 22. sırada yer alıyor. Bu maç, futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Karşılaşma, tabii Spor kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Taraftarlar, büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Bu mücadele, iki takım için de kritik öneme sahip. Herkes, sonuçları merakla bekleyecek.

Beşiktaş-Marsilya

17 Eylül 2026 tarihi önemli bir maçı işaret ediyor. Saat 22:00'de Beşiktaş ile Marsilya karşılaşacak. Bu düello, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleşiyor. Beşiktaş ligde 13. sırada yer alıyor. Marsilya ise 21. sırada bulunuyor. Maçın yayın haklarını sahiplenen kanallar tabii Spor ve TRT 1. Bu iki takımın mücadelesi futbolseverleri heyecanlandıracak. Gözler, hem Beşiktaş hem de Marsilya'nın performansında olacak. Beşiktaş, taraftarının desteğiyle sahada güçlü bir görüntü sergileyecek. Marsilya ise zorlu bir rakip olarak dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Amasyaspor FK-Çankırıgücü SK

17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Amasyaspor FK ile Çankırıgücü SK takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Orduspor 1967-Torul Belediye SK

17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası liginde oynanacak olan Orduspor 1967 ile Torul Belediye SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Real Betis-Getafe

17 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de İspanya La Liga'da heyecan verici bir mücadele gerçekleşecek. Real Betis, Getafe'yi konuk edecek. Real Betis, 5. sırada yer alıyor. Takım, 5 maçta 4 galibiyet elde etti. Getafe ise 15. sırada bulunuyor. 5 maçta yalnızca 1 galibiyetle sahaya çıkacak. Bu kritik maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, futbol tutkusunu burada yaşayacak. Maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor. Taraftarlar, heyecan dolu anlar bekliyor.

Malaga-Villarreal

17 Eylül 2026 tarihinde saat 22:30'da İspanya La Liga'da önemli bir karşılaşma oynanacak. Malaga, Villarreal ile karşılaşacak. Her iki takım da sezonlarına kötü bir başlangıç yaptı. Bu maça çıkarken, her iki takım da iyi bir sonuç almak istiyor. Malaga, 18. sırada yer alıyor. Şuana kadar galibiyet elde edemediler. Villarreal ise 19. sırada bulunuyor. Onlar da yalnızca 2 puanla sezonu devam ettiriyor. Bu durum, her iki takım için de büyük bir baskı yaratıyor. Maç S Sport kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, mücadeleyi heyecanla bekliyor. Maçın sonucu, sezonun gidişatı açısından kritik bir öneme sahip.

FK Orenburg-FC Krasnodar

17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan FK Orenburg ile FC Krasnodar takımları arasındaki maçın başlama saati 16:15

Rostov-Dinamo Moskova

17 Eylül Perşembe 2026 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Rostov ile Dinamo Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30