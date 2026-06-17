Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Portekiz-Demokratik Kongo
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Portekiz ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
İngiltere-Hırvatistan
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Gana-Panama
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Gana ile Panama takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00
Grindavik-Fylkir
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
IR Reykjavik-Grótta
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Vestri-Aegir
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Iberia 1999-FC Rustavi
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile FC Rustavi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Torpedo Kutaisi-Dinamo Batumi
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Dinamo Batumi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FC Molodechno-BATE
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan FC Molodechno ile BATE takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
SKA-1938 Minsk-Maxline Vitebsk
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan SKA-1938 Minsk ile Maxline Vitebsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FK Slutsk-Dinamo Minsk
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan FK Slutsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Utsiktens BK-Atvidaberg
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Utsiktens BK ile Atvidaberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Merani Martvili-Samtredia
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Merani Martvili ile Samtredia takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Gareji Sagarejo-Shturmi
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Gareji Sagarejo ile Shturmi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Kolkheti-1913 Poti-Gori
17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Kolkheti-1913 Poti ile Gori takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
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