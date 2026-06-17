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Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Portekiz-Demokratik Kongo

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Portekiz ile Demokratik Kongo takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İngiltere-Hırvatistan

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Hırvatistan takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Gana-Panama

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Gana ile Panama takımları arasındaki maçın başlama saati 02:00

Grindavik-Fylkir

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Fylkir takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

IR Reykjavik-Grótta

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan IR Reykjavik ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Vestri-Aegir

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Aegir takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Iberia 1999-FC Rustavi

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile FC Rustavi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Torpedo Kutaisi-Dinamo Batumi

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Dinamo Batumi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Molodechno-BATE

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan FC Molodechno ile BATE takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

SKA-1938 Minsk-Maxline Vitebsk

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan SKA-1938 Minsk ile Maxline Vitebsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FK Slutsk-Dinamo Minsk

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Belarus Kupası liginde oynanacak olan FK Slutsk ile Dinamo Minsk takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Utsiktens BK-Atvidaberg

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Utsiktens BK ile Atvidaberg takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Merani Martvili-Samtredia

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Merani Martvili ile Samtredia takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Gareji Sagarejo-Shturmi

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Gareji Sagarejo ile Shturmi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Kolkheti-1913 Poti-Gori

17 Haziran Çarşamba 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Kolkheti-1913 Poti ile Gori takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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