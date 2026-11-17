Danimarka-Norveç
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Danimarka ile Norveç takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Galler-Portekiz
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Galler ile Portekiz takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Macaristan-Kuzey İrlanda
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Macaristan ile Kuzey İrlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Bosna Hersek-Romanya
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Bosna Hersek ile Romanya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Polonya-İsveç
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Polonya ile İsveç takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Ukrayna-Gürcistan
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan Ukrayna ile Gürcistan takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İrlanda Cumhuriyeti-Kosova
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İrlanda Cumhuriyeti ile Kosova takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
İsrail-Avusturya
17 Kasım Salı 2026 tarihinde UEFA Uluslar Ligi liginde oynanacak olan İsrail ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
Etiyopya-Mozambik
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Etiyopya ile Mozambik takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Malavi-Mısır
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Malavi ile Mısır takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Güney Sudan-Angola
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Güney Sudan ile Angola takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Lesotho-Gabon
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Lesotho ile Gabon takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Burundi-Zambiya
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Burundi ile Zambiya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Tanzanya-Nijerya
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Tanzanya ile Nijerya takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Togo-Cezayir
17 Kasım Salı 2026 tarihinde Afrika Uluslar Kupası Elemeleri liginde oynanacak olan Togo ile Cezayir takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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