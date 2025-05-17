Bugün hangi maçlar var? 17 Mayıs Cumartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 19:00'da Trendyol Süper Lig’de önemli bir maç gerçekleşecek. Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 19. sırada bulunan Adana Demirspor, 33 maçta yalnızca 2 galibiyet aldı. Takım, 27 kez mağlup oldu ve 4 beraberlik elde etti. Atakaş Hatayspor ise 18. sırada yer alıyor. Onların da 33 maçta 4 galibiyeti var. Ancak, 21 mağlubiyet yaşadılar ve 8 kez berabere kaldılar. Bu kritik maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak.

FC Heidenheim-Werder Bremen

17 Mayıs 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. FC Heidenheim, Werder Bremen ile karşılaşacak. Maç, saat 16:30'da başlayacak. FC Heidenheim, ligde 16. sırada yer alıyor. Takım, 33 maçta 8 galibiyet, 20 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Topladıkları puan ise 29. Bu takım zorlu bir mücadele veriyor.

Werder Bremen, ligde 8. sırada bulunuyor. Bu takım, 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı. Topladıkları puan 48. Maç, Tivibu Spor4 kanalından yayınlanacak.

RB Leipzig-Vfb Stuttgart

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde RB Leipzig ile Vfb Stuttgart karşılaşacak. RB Leipzig, ligde 7. sırada bulunuyor. Vfb Stuttgart ise 9. sıradadır. RB Leipzig'in 51 puanı var. Vfb Stuttgart'ın ise 47 puanı mevcut. Bu çekişmeli maç, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele sunuyor. Maçın yayıncısı henüz belirlenmedi.

St Pauli-VfL Bochum

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma oynanacak. St Pauli ile VfL Bochum, birbirlerine rakip olacak. Bu mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. St Pauli, ligin 14. sırasında yer alıyor. Bu, onların rahat bir konumda bulundukları anlamına geliyor. VfL Bochum ise ligin son sırasında, 18. pozisyonda bulunuyor. Puan kaybına tahammülleri kalmadı. Maç, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak.

Borussia Dortmund-Holstein Kiel

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Borussia Dortmund, Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek. Borussia Dortmund, 33 maç sonucunda 5. sırada yer alıyor. Takım, 54 puan toplayarak playoff hedefi peşinde koşuyor. Holstein Kiel ise 25 puan ile 17. sırada bulunuyor. Bu durumda takım, küme düşme riski taşıyor. Maç, Tivibu Spor2 ve beIN Sports 2 ekranlarından futbolseverlere sunulacak.

M'gladbach-Vfl Wolfsburg

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30’da Almanya Bundesliga Ligi’nde M'gladbach - Vfl Wolfsburg maçı oynanacak. Bu karşılaşma, iki takımın ligdeki durumlarını belirlemek adına kritik bir öneme sahip. M'gladbach, 33 maç sonunda topladığı 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Vfl Wolfsburg ise 40 puanla 12. sırada bulunuyor. İzleyiciler için maçın yayın kanalı bilgisi henüz belirlenmedi.

TSG Hoffenheim-Bayern Münih

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde bir maç gerçekleşecek. TSG Hoffenheim, Bayern Münih ile karşılaşacak. TSG Hoffenheim, maç öncesinde 15. sırada yer alıyor. Bayern Münih ise lider konumda bulunuyor. Maç, Tivibu Spor3 ve beIN Sports Max 2 kanallarından yayınlanacak.

Mainz 05-Bayer Leverkusen

17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Mainz 05 ile Bayer Leverkusen mücadele edecek. Mainz 05, ligde 6. sırada bulunuyor. Takım, 33 maçta 51 puan topladı. Bu süre zarfında, 14 galibiyet aldı. Ayrıca, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlik yaşadı. Bayer Leverkusen ise 2. sıradaki konumunu korumak için mücadele ediyor. Takım, 33 maçta 68 puan topladı. 19 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 11 beraberlik ile dikkat çekiyor. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip.

Freiburg-Eintracht Frankfurt

17 Mayıs 2025 tarihinde Almanya Bundesliga Ligi'nde Freiburg, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Maç saat 16:30'da başlayacak. Freiburg, ligde 4. sırada yer alıyor. Rakibi Eintracht Frankfurt ise 3. sırada bulunuyor. Bu mücadele, Tivibu Spor ve beIN Sports Max 1 kanallarından yayınlanacak.

Augsburg-Union Berlin

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 16:30'da, Almanya Bundesliga Ligi'nde Augsburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Augsburg, 11. sırada yer alıyor. Takım, 33 maça çıktı. Bu maçlarda 11 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Toplamda 43 puan topladı. Union Berlin ise 13. sırada. Onlar da 33 maça çıktı. Union Berlin, 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 10 beraberlik elde etti. Böylece toplamda 37 puana ulaştı. Maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Genoa-Atalanta

17 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Genoa, Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip Genoa, ligde 13. sırada yer alıyor. Konuk takım Atalanta ise 3. sırada bulunuyor. Maç, S Sport 2 ve S Sport+ kanallarından yayınlanacak.

Lens-Monaco

17 Mayıs 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de heyecanlı bir maç yapılacak. Saat 22:00'de Lens ile Monaco karşı karşıya gelecek. Lens, ligde 9. sırada. Takımın puanı 49. Monaco ise 3. sırada yer alıyor. Onların puanı ise 61. Maç, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Yayın, Tod ve beIN Connect kanallarından gerçekleştirilecek.

Nantes-Montpellier

17 Mayıs 2025'te Fransa'nın Ligue 1'inde Nantes ile Montpellier karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:00'de başlayacak. Nantes, 15. sırada 33 puanla mücadele edecek. Montpellier ise 18. sırada 16 puanla sahada olacak. Maç, izleyiciler tarafından TOD ve beIN Connect üzerinden izlenebilecek.

Olympique Lyon-Angers

17 Mayıs 2025 tarihinde, Fransa Ligue 1 kapsamında bir maç oynanacak. Olympique Lyon, Angers ile karşılaşacak. Maç saat 22:00’de başlayacak. Ev sahibi ekip Olympique Lyon, ligde 7. sırada yer alıyor. Angers ise 13. sırada bulunuyor. Maç, izleyiciler tarafından TOD ve beIN Connect kanallarından takip edilebilecek.

Nice-Stade Brest 29

17 Mayıs 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de bir maç gerçekleştirilecek. Nice ile Stade Brest 29 karşılaşacak. Maç saat 22:00'de başlayacak. Nice, 33 maçta 57 puan topladı. Ligin 4. sırasında yer alıyor. Stade Brest 29 ise 50 puanla 8. sırada bulunuyor. Bu heyecan verici mücadele, beIN Sports 4 kanalında yayınlanacak.