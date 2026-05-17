Bugün hangi maçlar var? 17 Mayıs Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Zecorner Kayserispor-Tümosan Konyaspor

17 Mayıs 2026 tarihi, önemli bir maç günü. Saat 17:00’de Zecorner Kayserispor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Zecorner Kayserispor, ligde 18. sırada yer alıyor. Bu takım, zorlu bir sezon geçiriyor. Tümosan Konyaspor ise 9. sıradaki yerini koruyor. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu olacak. Maç, beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi kaçırmamalı.

Kasımpaşa-Galatasaray

17 Mayıs 2026'da saat 20:00'de Kasımpaşa ile Galatasaray maçı oynanacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Kasımpaşa, ligde 14. sırada yer alıyor. Galatasaray ise lider olarak 1. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu heyecan dolu karşılaşmaya kilitlenecek. Takımlar, puan durumunu etkilemek için mücadele edecek. Kasımpaşa, galibiyet almak isteyecek. Galatasaray ise liderliğini korumak için sahaya çıkacak. Taraftarların ilgisi büyük olacak. Maçın sonucu, ligdeki dengeleri değiştirebilir.

Hesap.com Antalyaspor-Kocaelispor

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç gerçekleşecek. Hesap.com Antalyaspor, Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor, ligde 17. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 11. sırada bulunuyor. Maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports 4 olarak belirlendi. İki takım için de kritik bir mücadele olacak. Antalyaspor'un durumu sıkıntılı. Kocaelispor, üst sıralara çıkma hedefinde. Bu nedenle, her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin ilgisi yine yüksek olacak. Maçta heyecan dolu anlar bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak.

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor

17 Mayıs 2026 tarihi oldukça önemli bir maçı işaret ediyor. Saat 20:00'de Trendyol Süper Lig kapsamında Fenerbahçe, ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, sezon boyunca 33 maçta 21 galibiyet elde etti. Bu başarı ile ligde 2. sıradalar. Diğer yandan, ikas Eyüpspor ise 8 galibiyetle 13. sırada bulunuyor. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç, beIN Sports ve beIN Sports 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında yer alacak. Maç sonucunun ligdeki dengeleri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.

Trabzonspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği

17 Mayıs 2026 tarihinde, Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği bir araya gelecek. Bu mücadele, Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Maç saati 20:00 olarak belirlendi. Trabzonspor, 33 maç sonunda 69 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği ise 31 puanla 15. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, beIN Sports ve beIN Sports 3 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Her iki takım da galibiyet için savaşacak. İzleyiciler, keyifli anlar yaşayacak. Bu karşılaşma, futbol tutkunları açısından oldukça önemli.

Manchester United-Nottingham Forest

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 14:30'da, İngiltere Premier Ligi'nde bir maç oynanacak. Manchester United, Nottingham Forest ile karşılaşacak. Manchester United, ligin üçüncü sırasındadır. Nottingham Forest ise on altıncı sırada yer alıyor.

Manchester United, 36 maçta 18 galibiyet elde etti. Ayrıca 7 mağlubiyet ve 11 beraberlikleri bulunuyor. Toplamda 65 puan topladılar. Nottingham Forest ise 36 maçta 11 galibiyet kazanmış durumda. Bunun yanında 15 mağlubiyet ve 10 beraberlikleri var. Onların toplam puanı 43.

Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele olacak. Takımlar, galibiyet için sahada mücadele edecek. İzleyiciler, bu zevkli maçı kaçırmamalı.

Everton-Sunderland

17 Mayıs 2026 tarihinde önemli bir maç yapılacak. Saat 17:00'de başlayacak olan karşılaşmada Everton ile Sunderland karşı karşıya gelecek. Everton, ligde 10. sırada yer alıyor. Sunderland ise 12. sırada bulunuyor. İki takım da galibiyet peşinde. Maç, beIN Connect ve TOD kanallarından yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Everton'un, Sunderland karşısında avantaj sağlamak istediği söyleniyor. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Tüm gözler, bu önemli maçta olacak.

Brentford-Crystal Palace

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de İngiltere Premier Ligi maçında Brentford, Crystal Palace ile oynayacak. Brentford, ligde 8. sırada yer alıyor. 36 maçta 14 galibiyet elde etti. Bunun yanında 13 mağlubiyet ve 9 beraberlik ile 51 puan topladı. Crystal Palace ise 15. sırada bulunuyor. Aynı sayıda maça çıktı ve 11 galibiyet aldı. Ayrıca 14 mağlubiyet ve 11 beraberlik ile 44 puan elde etti. Maçın yayıncıları beIN Connect ve TOD kanalları olacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İki ekip de galibiyet için sahada olacak. Maçın sonuçları, ligdeki sıralamayı etkileyecek. Bu nedenle, her iki takım için önem taşıyor.

Leeds United-Brighton & Hove Albion

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 17:00'de bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde Leeds United ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Leeds United, ligde 14. sırada yer alıyor. Konuk ekip Brighton & Hove Albion ise 7. sırada yer alıyor. Bu heyecan verici karşılaşma beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, kaliteli bir maç deneyimi yaşayacak. Takımların hedefleri, ligde daha yüksek pozisyonlarda yer almak. Maçın atmosferi, futbolseverler için oldukça özel olacak. Herkes, bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

Wolverhampton-Fulham

17 Mayıs 2026 tarihinde, saat 17:00'de, İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç olacak. Wolverhampton, Fulham ile karşılaşacak. Wolverhampton, ligde 36 maç oynadı. Ancak takım 18 puanla sonuncu konumda. Fulham ise 48 puan toplayarak 11. sıradadır. Maç, izleyicilere beIN Sports 3 kanalından sunulacak. Bu karşılaşma ligdeki dengeleri etkileyebilir. Wolverhampton için bu maç hayati öneme sahip. Fulham ise üst sıralara tırmanmak istiyor. Maçın sonucu oldukça merak ediliyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi ekran başında takip edebilecek.

Newcastle United-West Ham United

17 Mayıs 2026 tarihinde saat 19:30'da bir maç gerçekleşecek. Newcastle United, West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Maç, İngiltere Premier Ligi'nin bir parçası olacak. Newcastle United, ligde 13. sırada yer alıyor. West Ham United ise 18. sırada mücadele ediyor. Her iki takım da puan almak için sahada olacak. Maç, beIN Sports Max 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi heyecanla bekliyor. İki takımın performansı maç sonucunu belirleyecek.

Juventus-Fiorentina

İtalya Serie A Ligi'nde Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geliyor. Maç, 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Saat 13:00'da başlayacak. Juventus, 36 maçta 19 galibiyet elde etti. 6 mağlubiyet ve 11 beraberliği bulunuyor. Bu sonuçlarla ligde 3. sırada yer alıyor. Fiorentina ise 8 galibiyet aldı. 14 mağlubiyeti ve 14 beraberliği var. Bu yüzden 15. sırada bulunuyor. Maç, Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarında yayınlanacak. Taraftarlar bu önemli karşılaşmayı kaçırmamalı.

Roma-Lazio

17 Mayıs 2026, saat 13:00'te, İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir karşılaşma yapılacak. Roma, Lazio ile mücadele edecek. Roma, ligde 4. sırada yer alıyor. Takım, 36 maçta 21 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Böylece 67 puan topladı. Rakibi Lazio ise 9. sırada bulunuyor. Lazio, 36 maçta 13 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 12 beraberlik elde etti. Toplam puanı 51 olarak kaydedildi. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarında canlı yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada ter dökecek. Bu maç, büyük bir rekabeti de beraberinde getiriyor. Herkes, maçın sonucunu merakla takip edecek.

Genoa-Milan

Geçtiğimiz günlerde yapılacak önemli bir maç var. 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak. Saat 13:00'te başlayacak. İtalya Serie A Ligi'nde karşılaşacak takımlar Genoa ve Milan. Genoa, ligde 14. sırada yer alıyor. Milan ise 5. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmanın yayın hakları Tivibu Spor3 ve S Sport 2'de. Futbol severler bu maçı kaçırmamalı. Takımlardaki oyuncuların performansı merak ediliyor. Hangi tarafın galip geleceği ise belirsiz. Bu maç, ligdeki rekabeti daha da alevlendirecek.

Como-Parma

İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç var. Como, 17 Mayıs 2026 tarihinde Parma ile karşılaşacak. Maç saat 13:00'de başlayacak. Como şu an ligde 6. sırada yer alıyor. Bu takım güçlü bir performans sergiliyor. Parma ise 13. sırada bulunuyor. Parma, zorlu bir mücadele verecek. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu bir etkinlik olacak. Maçın yayıncıları Tivibu Spor4 ve S Sport 2. İzleyiciler bu kanallardan maçı takip edebilecek.