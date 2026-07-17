Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Qingdao West Coast-Chengdu Rongcheng FC
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Henan Songshan Longmen-Qingdao Hainiu
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Beijing Guoan-Liaoning Tieren
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Liaoning Tieren takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Yunnan Yukun-Shanghai Port FC
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Bodo Glimt-Fredrikstad
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Fredrikstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15
Fylkir-Njardvik
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Suzhou Dongwu-Shenzhen Juniors
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Suzhou Dongwu ile Shenzhen Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Changchun Yatai-Wuxi Wugo
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Wuxi Wugo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Shijiazhuang Gongfu-Yanbian Longding
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Yanbian Longding takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Foshan Nanshi-Nantong Zhiyun
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Foshan Nanshi ile Nantong Zhiyun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30
Pakhtakor-Lokomotiv Tashkent
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Pakhtakor ile Lokomotiv Tashkent takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Navbahor Namangan-FC AGMK
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Navbahor Namangan ile FC AGMK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Mashal Mubarek-Kuruvchi Kokand 1912
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Finn Harps-Bray Wanderers
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda FAI Kupası liginde oynanacak olan Finn Harps ile Bray Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Treaty United-UCD
17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda FAI Kupası liginde oynanacak olan Treaty United ile UCD takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
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