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Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 17 Temmuz Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Qingdao West Coast-Chengdu Rongcheng FC

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Qingdao West Coast ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Henan Songshan Longmen-Qingdao Hainiu

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Henan Songshan Longmen ile Qingdao Hainiu takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Beijing Guoan-Liaoning Tieren

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Beijing Guoan ile Liaoning Tieren takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Yunnan Yukun-Shanghai Port FC

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Yunnan Yukun ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bodo Glimt-Fredrikstad

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Bodo Glimt ile Fredrikstad takımları arasındaki maçın başlama saati 20:15

Fylkir-Njardvik

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Suzhou Dongwu-Shenzhen Juniors

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Suzhou Dongwu ile Shenzhen Juniors takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Changchun Yatai-Wuxi Wugo

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Wuxi Wugo takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Shijiazhuang Gongfu-Yanbian Longding

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Shijiazhuang Gongfu ile Yanbian Longding takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Foshan Nanshi-Nantong Zhiyun

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Çin 1. Ligi liginde oynanacak olan Foshan Nanshi ile Nantong Zhiyun takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Pakhtakor-Lokomotiv Tashkent

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Pakhtakor ile Lokomotiv Tashkent takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Navbahor Namangan-FC AGMK

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Navbahor Namangan ile FC AGMK takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Mashal Mubarek-Kuruvchi Kokand 1912

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Kuruvchi Kokand 1912 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Finn Harps-Bray Wanderers

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda FAI Kupası liginde oynanacak olan Finn Harps ile Bray Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Treaty United-UCD

17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde İrlanda FAI Kupası liginde oynanacak olan Treaty United ile UCD takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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