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Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Ağustos Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Levski Sofya-AEK

18 Ağustos 2026'da saat 22:00'de Levski Sofya ile AEK takımları karşılaşacak. Bu maç, Şampiyonlar Ligi kapsamındadır. Her iki takım için kritik bir önem taşıyor. Grup aşamasındaki konumları belirlemek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Maçın yayıncısına dair henüz bir bilgi mevcut değil. Taraftarlar bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Herkes, takımların performansını merak ediyor. Bu maçın sonucu, ilerleyen süreç için belirleyici olacak. Herkesin gözü bu karşılaşmada olacak. Takımlar galibiyet için mücadele edecek.

Fenerbahçe-Olympique Lyon

2026 yılında, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Fenerbahçe ile Olympique Lyon karşılaşacak. Bu maç 18 Ağustos'ta gerçekleşecek. Mücadele saat 22:00'de başlayacak. Fenerbahçe, bu kritik maçta ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmayı planlıyor. Maç TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı ilgiyle takip edecek. Fenerbahçe için oldukça önemli bir dönem. Lyon ise güçlü bir rakip olarak karşımıza çıkıyor. Herkes bu maçı dört gözle bekliyor. Takımlar, gruptaki varlıklarını sürdürebilmek için mücadele edecek.

Dinamo Zagreb-Viking

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb, Viking ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb, sezon içerisinde güçlü bir performans sergiledi. Bu nedenle grupta üst sıralarda yer alıyor. İddialı bir görüntü sunuyorlar. Viking ise mücadeleci futboluyla öne çıkıyor. Takımın dinamik yapısı, maçta heyecan yaratacak. Maçın yayıncısı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. İzleyiciler, maçın yayıncısı konusunda merak içerisinde kalmış durumda. Maç, her iki takım için de önem taşıyor. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Shanghai Shenhua-Beijing Guoan

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Shanghai Shenhua ile Beijing Guoan takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Pirin Blagoevgrad-Hebar 1918

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Pirin Blagoevgrad ile Hebar 1918 takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Ludogorets II-Vihren Sandanski

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Ludogorets II ile Vihren Sandanski takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Sogdiyona Jizzax-Qizilqum Zarafshon

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Sogdiyona Jizzax ile Qizilqum Zarafshon takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Buxoro-Neftchi Fargona

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Buxoro ile Neftchi Fargona takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Maccabi Bnei Raina-Bnei Yehuda Tel Aviv

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Bnei Raina ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Maccabi Kabilio Jaffa-Kiryat Yam

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Kabilio Jaffa ile Kiryat Yam takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Ironi Modi'in-Maccabi Herzeliya

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Ironi Modi'in ile Maccabi Herzeliya takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Hapoel Raanana-Maccabi Ahi Nazareth

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Raanana ile Maccabi Ahi Nazareth takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Hapoel Kfar Shalem-Kafr Qasim

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Kfar Shalem ile Kafr Qasim takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Hapoel Acre-Maccabi Ironi Kiryat Gat

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Acre ile Maccabi Ironi Kiryat Gat takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Hapoel Afula-FC Ashdod

18 Ağustos Salı 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Afula ile FC Ashdod takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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