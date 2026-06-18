SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çekya-Güney Afrika

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Çekya ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

İsviçre-Bosna Hersek

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İsviçre ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Meshakhte Tkibuli-FC Gagra

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Meshakhte Tkibuli ile FC Gagra takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Dinamo Tiflis-Samgurali Tskhaltubo

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Tiflis ile Samgurali Tskhaltubo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Neptunas Klaipeda-Kauno Zalgiris-2

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Neptunas Klaipeda ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Tallinna FCI Levadia U21-Tartu JK Welco

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile Tartu JK Welco takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

FC Nomme United U21 -JK Tallinna Kalev

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Nomme United U21 ile JK Tallinna Kalev takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Maardu Linnameeskond-Nomme Kalju FC U21

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Maardu Linnameeskond ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Elva-Viimsi JK

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Tallinn-Tallinna FC Flora U21

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Tallinn ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Hammarby Talang FF-Jarfalla

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hammarby Talang FF ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Vasalund-Karlbergs BK

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Vasalund ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Gefle-FC Stockholm Internazionale

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile FC Stockholm Internazionale takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Trelleborgs FF-FC Rosengard

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Trelleborgs FF ile FC Rosengard takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Eskilsminne-Trollhattan

18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Eskilsminne ile Trollhattan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Anlaşma neden bozuldu?Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gerçeği ortaya çıktı! Anlaşma neden bozuldu?
İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor!İsmail Kartal ilk transferini yapıyor! Kim Min-Jae geliyor!
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya ABD - İran anlaşmasını konuşuyor! Beyaz Saray imza anının görüntülerini paylaştı

Dünya ABD - İran anlaşmasını konuşuyor! Beyaz Saray imza anının görüntülerini paylaştı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

O dizinin setini polis bastı! Başrol gözaltına alındı

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

AK Parti kaynaklarından en düşük emekli maaşı rakamı 'Altında olmayacak'

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta bir indirim daha: 18 Haziran benzin motorin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.