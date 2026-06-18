Bugün hangi maçlar var? 18 Haziran Perşembe 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Çekya-Güney Afrika
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Çekya ile Güney Afrika takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
İsviçre-Bosna Hersek
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İsviçre ile Bosna Hersek takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Meshakhte Tkibuli-FC Gagra
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Meshakhte Tkibuli ile FC Gagra takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
Dinamo Tiflis-Samgurali Tskhaltubo
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Tiflis ile Samgurali Tskhaltubo takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Neptunas Klaipeda-Kauno Zalgiris-2
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Neptunas Klaipeda ile Kauno Zalgiris-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Tallinna FCI Levadia U21-Tartu JK Welco
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tallinna FCI Levadia U21 ile Tartu JK Welco takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
FC Nomme United U21 -JK Tallinna Kalev
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Nomme United U21 ile JK Tallinna Kalev takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Maardu Linnameeskond-Nomme Kalju FC U21
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Maardu Linnameeskond ile Nomme Kalju FC U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Elva-Viimsi JK
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
FC Tallinn-Tallinna FC Flora U21
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Tallinn ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Hammarby Talang FF-Jarfalla
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Hammarby Talang FF ile Jarfalla takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Vasalund-Karlbergs BK
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Vasalund ile Karlbergs BK takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Gefle-FC Stockholm Internazionale
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Gefle ile FC Stockholm Internazionale takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Trelleborgs FF-FC Rosengard
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Trelleborgs FF ile FC Rosengard takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Eskilsminne-Trollhattan
18 Haziran Perşembe 2026 tarihinde İsveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Eskilsminne ile Trollhattan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Okuyucu Yorumları 0 yorum