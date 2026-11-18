Isbaş Isparta 32 SK-Somaspor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Isbaş Isparta 32 SK ile Somaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Ankara Demirspor-52 Orduspor FK
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Ankara Demirspor ile 52 Orduspor FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Hatayspor-İnegöl Kafkas SK
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Hatayspor ile İnegöl Kafkas SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Güzide Gebze SK-Ankaraspor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Güzide Gebze SK ile Ankaraspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Seza Çimento Elazığspor-Menemen FK
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Seza Çimento Elazığspor ile Menemen FK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Çorluspor 1947-Muş SK
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Çorluspor 1947 ile Muş SK takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Adana Demirspor-GMG Kastamonuspor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Adana Demirspor ile GMG Kastamonuspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Serik Spor-Erzincan Futbol Yatırımları
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Serik Spor ile Erzincan Futbol Yatırımları takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
KCT 1461 Trabzon FK-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan KCT 1461 Trabzon FK ile Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
12 Bingölspor-Sakaryaspor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan 12 Bingölspor ile Sakaryaspor takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-68 Aksarayspor Belediyespor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile 68 Aksarayspor Belediyespor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
MKE Ankaragücü-Kırklarelispor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan MKE Ankaragücü ile Kırklarelispor takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Sultan Su İnegölspor-Ekinciler İskenderunspor
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Karacabey Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Karacabey Belediyespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Aliağa Futbol-Sebat SK
18 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde TFF 2. Lig liginde oynanacak olan Aliağa Futbol ile Sebat SK takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Okuyucu Yorumları 0 yorum