Bugün hangi maçlar var? 18 Mayıs Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arsenal-Burnley

18 Mayıs 2026 tarihinde saat 22:00'de İngiltere Premier Ligi'nde Arsenal ile Burnley maçı oynanacak. Arsenal, 36 maçta 24 galibiyet elde etti. Takım, 7 maçta berabere kaldı ve 5 maçta mağlup oldu. Bu başarılarla Arsenal, 79 puanla ligde lider konumda.

Burnley ise 36 maçta sadece 4 galibiyet aldı. Takım, toplamda 21 puanla 19. sırada yer alıyor. Burnley, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı heyecanla takip edecek. Maçın sonuçları, ligi etkileyecek. Hem Arsenal hem de Burnley için büyük bir öneme sahip. Kısa süre içinde, futbolseverler ekran başında olacak.

Aarau-Grasshopper

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İsviçre Süper Ligi liginde oynanacak olan Aarau ile Grasshopper takımları arasındaki maçın başlama saati 21:15

Leganes-Huesca

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Leganes ile Huesca takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

HK Kopavogs-Njardvik

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Fylkir-IR Reykjavik

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile IR Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Throttur Reykjavik-Leiknir R.

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Throttur Reykjavik ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Grótta-Afturelding

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grótta ile Afturelding takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

HB Torshavn-EB/Streymur

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan HB Torshavn ile EB/Streymur takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

AB Argir-Vikingur

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan AB Argir ile Vikingur takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Tanjong Pagar United-Hougang United

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Singapur Premier Ligi liginde oynanacak olan Tanjong Pagar United ile Hougang United takımları arasındaki maçın başlama saati 14:30

Puszcza Niepolomice-LKS Lodz

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Polonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Puszcza Niepolomice ile LKS Lodz takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Hayq-Mika Yerevan

18 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Hayq ile Mika Yerevan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00