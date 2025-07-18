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Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Suwon FC-Gwangju

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Daegu-Gimcheon Sangmu

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Changchun Yatai-Shanghai Port FC

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 11:30

Wuhan Three Towns FC-Qingdao West Coast

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Tianjin Jinmen Tiger-Chengdu Rongcheng FC

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Zhejiang Professional-Yunnan Yukun

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Dinamo Moskova-Baltika

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Moskova ile Baltika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Sarpsborg 08-Rosenborg

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sarpsborg 08 ile Rosenborg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

HK Kopavogs-Thor Akureyri

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Leiknir R.-Throttur Reykjavik

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Fylkir-Njardvik

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Grindavik-Selfoss

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Keflavik-Fjolnir

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Riga Mariners-JDFS Alberts

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga Mariners ile JDFS Alberts takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Tukums 2000-2-Skanstes SK

18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile Skanstes SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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