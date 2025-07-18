Bugün hangi maçlar var? 18 Temmuz Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Suwon FC-Gwangju
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Suwon FC ile Gwangju takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Daegu-Gimcheon Sangmu
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Güney Kore K-Ligi liginde oynanacak olan Daegu ile Gimcheon Sangmu takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Changchun Yatai-Shanghai Port FC
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Changchun Yatai ile Shanghai Port FC takımları arasındaki maçın başlama saati 11:30
Wuhan Three Towns FC-Qingdao West Coast
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Wuhan Three Towns FC ile Qingdao West Coast takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Tianjin Jinmen Tiger-Chengdu Rongcheng FC
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Tianjin Jinmen Tiger ile Chengdu Rongcheng FC takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00
Zhejiang Professional-Yunnan Yukun
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Çin Süper Ligi liginde oynanacak olan Zhejiang Professional ile Yunnan Yukun takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Dinamo Moskova-Baltika
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Moskova ile Baltika takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Sarpsborg 08-Rosenborg
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Norveç Eliteserien liginde oynanacak olan Sarpsborg 08 ile Rosenborg takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
HK Kopavogs-Thor Akureyri
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Thor Akureyri takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Leiknir R.-Throttur Reykjavik
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Throttur Reykjavik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Fylkir-Njardvik
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Grindavik-Selfoss
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Grindavik ile Selfoss takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Keflavik-Fjolnir
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Fjolnir takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Riga Mariners-JDFS Alberts
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Riga Mariners ile JDFS Alberts takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Tukums 2000-2-Skanstes SK
18 Temmuz Cuma 2025 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile Skanstes SK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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