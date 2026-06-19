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Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

A.B.D.-Avustralya

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan A.B.D. ile Avustralya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Njardvik-Leiknir R.

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Babrungas-Be1 NFA

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Babrungas ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Garliava-Transinvest-2

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Garliava ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Vikingur-Klaksvik

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Sabadell-Zamora

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Sabadell ile Zamora takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Marupe-FK Aliance

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Marupe ile FK Aliance takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Cobh Ramblers-Finn Harps

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Finn Harps takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Athlone Town-Wexford

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Athlone Town ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Cork City-Treaty United

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cork City ile Treaty United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Bray Wanderers-Longford Town

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Longford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

UCD-Kerry FC

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan UCD ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Ranheim-Lyn

19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Ranheim ile Lyn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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