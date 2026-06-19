Bugün hangi maçlar var? 19 Haziran Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

A.B.D.-Avustralya
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan A.B.D. ile Avustralya takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Njardvik-Leiknir R.
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Njardvik ile Leiknir R. takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Babrungas-Be1 NFA
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Babrungas ile Be1 NFA takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Garliava-Transinvest-2
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Garliava ile Transinvest-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Vikingur-Klaksvik
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile Klaksvik takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Sabadell-Zamora
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Sabadell ile Zamora takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Marupe-FK Aliance
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Marupe ile FK Aliance takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Cobh Ramblers-Finn Harps
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cobh Ramblers ile Finn Harps takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Athlone Town-Wexford
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Athlone Town ile Wexford takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Cork City-Treaty United
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Cork City ile Treaty United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Bray Wanderers-Longford Town
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Bray Wanderers ile Longford Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
UCD-Kerry FC
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde İrlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan UCD ile Kerry FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Ranheim-Lyn
19 Haziran Cuma 2026 tarihinde Norveç 1. Ligi liginde oynanacak olan Ranheim ile Lyn takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
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