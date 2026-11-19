Velez Nevesinje-Rudar Prijedor
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Velez Nevesinje ile Rudar Prijedor takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Dobrudzha Dobrich-Fratria
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Dobrudzha Dobrich ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Sveikata Kybartai-Hegelmann B
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Sveikata Kybartai ile Hegelmann B takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
MOIK Bakü-Sebail
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan MOIK Bakü ile Sebail takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Energetik Mingechevir-Baku Sporting
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Energetik Mingechevir ile Baku Sporting takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Hankendi FK-Karvan
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Azerbaycan 2. Ligi liginde oynanacak olan Hankendi FK ile Karvan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00
Termez Surkhon-Andijan
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Termez Surkhon ile Andijan takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
MC Alger-Olympique Akbou
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Alger ile Olympique Akbou takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45
MB Rouisset-CR Belouizdad
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MB Rouisset ile CR Belouizdad takımları arasındaki maçın başlama saati 19:45
JS Kabylie-USM Alger
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan JS Kabylie ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
FC Noah II-Lernayin Artsakh
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Noah II ile Lernayin Artsakh takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
Amiens SC-Caen
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Fransa Ligue 3 liginde oynanacak olan Amiens SC ile Caen takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45
NK Roltek Dob-Bistrica
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Slovenya Kupası liginde oynanacak olan NK Roltek Dob ile Bistrica takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
ND Beltinci-NK CM Celje
19 Kasım Perşembe 2026 tarihinde Slovenya Kupası liginde oynanacak olan ND Beltinci ile NK CM Celje takımları arasındaki maçın başlama saati 15:30
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