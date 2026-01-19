Bugün hangi maçlar var? 19 Ocak Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Tümosan Konyaspor-ikas Eyüpspor

19 Ocak 2026 tarihinde saat 17:00'de Tümosan Konyaspor, ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu mücadele Trendyol Süper Lig'in bir parçası. Tümosan Konyaspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Oynadığı 17 maçta 4 galibiyet aldı. Ayrıca 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Topladığı puan sayısı 17. Konyaspor, 21 gol atıp 29 gol yedi.

Rakibi ikas Eyüpspor ise 17. sırada bulunuyor. Bu ekip, 17 maçta 3 galibiyet elde etti. Ayrıca 10 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 13 puan topladı. Eyüpspor, 10 gol atıp 24 gol yedi.

Maç, beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanalda takip edebilir. Her iki takım da zorlu bir mücadele verecek. Taraftarlar, alınacak sonucu dört gözle bekliyor.

Beşiktaş-Zecorner Kayserispor

19 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig mücadelesi gerçekleşecek. Beşiktaş, Zecorner Kayserispor'u konuk edecek.

Ev sahibi Beşiktaş, ligde 17 maçta 8 galibiyet aldı. 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Toplamda 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Zecorner Kayserispor ise aynı sayıda maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. 6 mağlubiyet yaşadı ve 9 beraberlik durumu var. 15 puanla 16. sırada bulunuyor.

Bu önemli maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İki takım için de kritik bir karşılaşma olacak. Taraftarlar, heyecanla maç saatini bekliyor.

Göztepe-Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'de önemli bir maç var. 19 Ocak 2026 tarihinde saat 20:00'de Göztepe, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Göztepe ligde 4. sıradadır. Oynadığı 17 maçta, 9 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Toplamda 32 puana ulaştı. Çaykur Rizespor ise 12. sıradadır. Bu takım 17 maçta, 4 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bu durumda 18 puanı var. Maçın yayıncısı beIN Sports 2 kanalı olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı buradan takip edebilir. Maç, sıkı bir mücadeleye sahne olacak. İki takım da galip gelmek için sahada olacak. Göztepe, yükselişini sürdürmek istiyor. Çaykur Rizespor ise düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Bu maç, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Maç heyecanla bekleniyor.

Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor

19 Ocak 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig maçı oynanacak. Saat 14:30’da Alagöz Holding Iğdır FK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Alagöz Holding Iğdır FK, ligde 9. sırada bulunuyor. Sakaryaspor ise 18. sırada mücadele ediyor. Maçın yayın hakkı TRT Spor ve beIN Sports 2 kanallarında olacak. İzleyiciler, karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek. Bu maç, her iki takım için önem taşıyor. Sonuçlar, ligin gidişatını etkileyecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alacak. Bu, heyecan dolu bir mücadele olacak.

İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

19 Ocak 2026 tarihinde Trendyol 1. Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. İstanbulspor, derbide Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile mücadele edecek. Bu maç saat 17:00'de başlayacak. İstanbulspor, ligde 13. sırada yer alıyor. Bu sezon boyunca 20 maçta 6 galibiyet almış. Toplamda 27 puana sahipler.

Rakip takım Keçiörengücü, 10. sırada. 20 maçta 7 galibiyet kazanmış. Şu anki puanları ise 29. Maç, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Maçın yayın hakları beIN Sports 2 ve TRT Spor kanallarına ait. Bu, izleyiciler için önemli bir fırsat sunuyor. Hem İstanbulspor hem de Keçiörengücü galibiyet için sahada olacak. Her iki takım da bu maçı kazanmak istiyor. Taraftarlar, futbol coşkusunu stadyumdan veya ekran başından takip edecek.

Sipay Bodrum FK-Özbelsan Sivasspor

19 Ocak 2026 tarihi saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç gerçekleştirilecek. Sipay Bodrum FK, 6. sırada yer alıyor. Özbelsan Sivasspor ise 16. sırada mücadele edecek. Maçın yayınlanacağı kanallar beIN Sports Max 1 ve TRT Spor olacak. Futbolseverler bu maçı heyecanla izleyecek. Takımlar arasındaki rekabet, ligdeki sıralamaları da etkileyecek. Sipay Bodrum FK, iyi bir performans sergiliyor. Özbelsan Sivasspor, çıkış arayışında. Her iki takım da bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Maç, futbolseverler için keyifli anlar sunacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı.

Brighton & Hove Albion-AFC Bournemouth

19 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te önemli bir maç gerçekleşecek. Brighton & Hove Albion ile AFC Bournemouth karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma İngiltere Premier Ligi kapsamında oynanacak. Ev sahibi takım Brighton & Hove Albion, ligde 12. sırada yer alıyor. Misafir ekip Bournemouth ise 15. sırada bulunuyor. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Taraftarların destekleriyle, heyecan dolu anlar yaşanacak.

Cremonese-Hellas Verona

19 Ocak 2026'da saat 20:30'da önemli bir maç gerçekleşecek. İtalya Serie A Ligi'nde Cremonese, Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Cremonese, ligde 15. sırada yer alıyor. Hellas Verona ise son sırada, yani 20. sıradadır. Bu mücadele S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takımın durumu, galibiyet için mücadele etmelerini sağlayacak. Herkes bu maçı merakla bekliyor.

Lazio-Como

19 Ocak 2026 tarihinde Lazio ile Como karşı karşıya gelecek. Maç saat 22:45’te başlayacak. Bu karşılaşma İtalya Serie A Ligi kapsamında gerçekleşecek. Lazio, 20 maçta topladığı 28 puanla 9. sırada. Como ise 34 puanla 6. sırada yer alıyor. İki takımın da mücadeledeki hedefleri belli. Lazio, puan tablosunda yükselmeyi amaçlıyor. Como ise daha iyi bir sıralama için çabalayacak. Maç, Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından yayınlanacak. Hayranlar, oldukça heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. İki takım taraftarları, takımlarını desteklemek için stadyumu dolduracak. Karşılaşma futbolseverler için önemli bir etkinlik olacak.

Elche-Sevilla

Elche ve Sevilla maçı, 19 Ocak 2026 tarihinde oynanacak. Maç, İspanya La Liga kapsamında gerçekleştirilecek. Başlama saati 23:00. Elche, ligde 19 maç yaptı. Bu maçlarda 5 galibiyet aldı. Ayrıca 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti. Elche, şu an 11. sırada yer alıyor. Sevilla’nın durumu ise farklı. Takım, 19 maçta 6 galibiyet elde etti. Bunun yanı sıra 11 mağlubiyeti bulunuyor. Ayrıca 2 beraberlikleri var. Sevilla, 16. sırada mücadele ediyor. Bu heyecanlı karşılaşma, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı keyifle takip edebilir.

Estrela da Amadora-Estoril

19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Estoril takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Nancy-Guingamp

19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Nancy ile Guingamp takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Granada-Eibar

19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Granada ile Eibar takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Panetolikos-Levadiakos

19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Panetolikos ile Levadiakos takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Volos N.F.C.-Atromitos

19 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde Yunanistan Süper Ligi 1 liginde oynanacak olan Volos N.F.C. ile Atromitos takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00