Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül Pazar 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Fenerbahçe-Eyüpspor

Fenerbahçe, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında gerçekleşecek. Fenerbahçe, ligde 10. sırada bulunuyor. Takım, 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Toplamda 7 puan topladılar. Eyüpspor ise ligde 17. sırada yer alıyor. Eyüpspor, 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Böylece toplamda 3 puana sahip. Maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, heyecan dolu bir karşılaşma bekleyebilir.

Erzurumspor FK-Samsunspor

20 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol Süper Lig maçında Erzurumspor FK, Samsunspor ile karşılaşacak. İki takım ligde 16. ve 15. sırada yer alıyor. Her biri şu ana kadar 5 maçta 1 galibiyet aldı. İki takımın toplamda 4 puanı bulunuyor. Bu mücadele beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan verici bir karşılaşma olacak. Her iki ekip de bu maçla puanlarını artırmayı hedefliyor. Taraftarlar, bu mücadelede futbolcularının performansını merakla takip edecek.

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş

20 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş karşılaşacak. Bu maç, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 6. sıradadır. Takımın 5 maçta 3 galibiyeti, 1 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunmaktadır. Toplamda 10 puana sahiptir. Beşiktaş ise 2. sırada yer alıyor. Beşiktaş, 5 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan topladı. Bu önemli karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Sporseverler heyecan dolu bir maç bekliyor. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Her iki taraf da taraftarlarını coşturmak için sahada olacak.

Göztepe-Çaykur Rizespor

20 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol Süper Lig'de önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Göztepe, Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Göztepe, ligde 18. sırada yer alıyor. Sezonun başından itibaren 5 maç oynadı. Bu maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Göztepe, sadece 2 puan toplayabildi.

Çaykur Rizespor ise 8. sırada bulunuyor. Takım, 5 maçta 3 galibiyet elde etti ve 9 puan topladı. Bu maç, Göztepe için kritik bir öneme sahip. Çaykur Rizespor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, iki takımın performansını yakından takip edecek. Maç saatine doğru heyecan artıyor. Herkes bu mücadeleyi merakla bekliyor.

Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK

20 Eylül 2026 tarihinde saat 17:00'de Trendyol 1. Lig'de bir maç oynanacak. Orfa Yapı Pendikspor, Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Orfa Yapı Pendikspor, ligde 13. sırada bulunuyor. Bodrum FK ise 15. sırada yer alıyor. Bu iki takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından yayınlanacak. İzleyiciler, bu önemli karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkması bekleniyor. Futbolseverler, bu mücadelede heyecan dolu anlar yaşayacak.

Manisa FK-İstanbulspor

Bu akşam saat 17:00'de Trendyol 1. Lig maçı yapılacak. Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç Manisa'da oynanacak. Manisa FK, ligin 11. sırasında yer alıyor. Takım, 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Topladıkları puan sayısı ise 9.

İstanbulspor, ligde 19. sırada bulunuyor. 7 maçta galibiyet elde edemediler. Bu süreçte sadece 2 puan toplayabildiler. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Spor kanallarından da yayınlanacak. İzleyiciler için önemli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK

20 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de bir maç gerçekleşecek. Trendyol 1. Lig kapsamında Antalyaspor, Artı Değer Vanspor FK ile karşılaşacak. Antalyaspor, ligde 12. sırada bulunuyor. Artı Değer Vanspor FK ise 17. sırada yer alıyor. Maç, beIN Sports Max 2 ve TRT Türk kanallarından yayınlanacak. Bu karşılaşma, takımlar için kritik bir mücadele olacak. Her iki ekip de puan kazanmak için sahada olacak. Taraftarlar, heyecan dolu bir maç izlemek için ekran başına geçecek.

Mardin 1969 Spor-Metro Holding Kayserispor

20 Eylül 2026 tarihinde saat 20:00'de Trendyol 1. Lig'de önemli bir maç var. Mardin 1969 Spor, Metro Holding Kayserispor ile karşılaşacak. Mardin 1969 Spor, 7 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Üç maçta ise berabere kaldı. Elde ettiği 12 puanla ligde 7. sırada bulunuyor. Metro Holding Kayserispor ise 7 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Birbirine eşit bir beraberlik ile toplamda 16 puan kazandı. Bu performansıyla 2. sırada yer alıyor.

Maç, beIN Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. İki takım için de önemli bir karşılaşma olacak. Mardin, ev sahibi avantajıyla sahada yer alacak. Kayserispor ise liderlik peşinde. Seyirciler, heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Maçın sonucu, her iki takım için de belirleyici olabilir. Taraftarlar, takımlarının performansını yakından takip edecek. Bu karşılaşma, ligdeki tabloyu etkileyebilir.

AFC Bournemouth-Liverpool

20 Eylül 2026 tarihi önemli bir gün. Bu tarihte İngiltere Premier Ligi maçları oynanacak. AFC Bournemouth, Liverpool'u konuk edecek. Maç saati 16:00 olarak belirlendi. AFC Bournemouth, ligde 4 maçta 3 puan topladı. Bu sonuçla 16. sırada yer alıyor. Liverpool ise 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Maçın yayın hakları beIN Sports 4 ve beIN Sports 3 kanallarında. Taraftarlar, bu karşılaşmanın heyecanını bekliyor. İki takımın performansları merakla takip ediliyor.

Leeds United-Crystal Palace

20 Eylül 2026 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde heyecanlı bir mücadele var. Leeds United, Crystal Palace ile karşılaşacak. Leeds United, şu ana kadar 4 maç oynadı. Bu maçlardan 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla 8 puan topladı. Ligde 6. sırada yer alıyor.

Öte yandan Crystal Palace'ın durumu farklı. Takım, 4 maçta sadece 1 galibiyet almayı başardı. Bu sebeple 3 puanla 17. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki bu önemli karşılaşma büyük bir merakla bekleniyor. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar bu mücadeleyi izlemek için ekran başına geçecek.

Manchester City-Sunderland

20 Eylül 2026 tarihinde saat 16:00'da İngiltere Premier Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Manchester City, Sunderland ile karşı karşıya gelecek. Manchester City, ligdeki 4 maçında 4 galibiyet alarak lider konumda bulunuyor. Takım, bu süreçte 12 puan topladı.

Sunderland ise daha farklı bir tablodan ilerliyor.

Takım, 4 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sunderland, toplamda 4 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverler için ilgi çekici olacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu müsabakayı kaçırmamalı.

Fulham-Manchester United

20 Eylül 2026 tarihinde saat 18:30'da bir maç yapılacak. Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Fulham, Premier Lig'de 20. sırada bulunuyor. Takım, henüz galibiyet alamadı. Şu anda 1 puanla son sırada yer alıyor. Manchester United ise 13. sırada. Takım, 4 maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Toplamda 4 puana sahip. Bu önemli karşılaşma beIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Maç heyecan verici olacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı sıkı takip edecek.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig

20 Eylül 2026 günü saat 16:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç olacak. Bayer Leverkusen, evinde RB Leipzig ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen, şu an ligde 10. sırada bulunuyor. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Toplamda 4 puana sahip.

RB Leipzig ise 7. sırada yer alıyor. Bu sezonki 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Bu şekilde 6 puan topladı. Maç, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takım da puan mücadelesi verecek. İzleyiciler, karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Schalke 04-Elversberg

Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç gerçekleşecek. Schalke 04, Elversberg ile 20 Eylül 2026 tarihinde karşılaşacak. Bu karşılaşma saat 18:30'da oynanacak. Mücadele S Sport+ kanalından canlı yayında izlenebilecek.

Schalke 04, ligin başlangıcında 3 maç oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Böylece 11. sırada yer aldı. Elversberg ise daha başarılı bir başlangıç yaptı. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Şu an 8. basamakta bulunuyor.

Bu karşılaşma, her iki takım için kritik öneme sahip. İkisinin de kazanması gereken bir durum var. Taraftarlar, bu maçı heyecanla bekliyor. Mücadele sonunda, iki takım da ligde daha iyi bir konum elde etmeyi hedefliyor. Bu nedenle maçın sonucunu merakla bekliyoruz.

Paderborn 07-TSG Hoffenheim

Almanya Bundesliga Ligi’nde önemli bir karşılaşma var. Paderborn 07, TSG Hoffenheim ile 20 Eylül 2026 tarihinde oynayacak. Maç, saat 20:30’da başlayacak. Paderborn 07, ligin ilk üç maçında sadece 1 puan toplayabildi. Bu durum onu 16. sıraya yerleştirdi. TSG Hoffenheim ise 3 maçta 3 puan aldı. Bu, onların 13. sırada konumlanmasına neden oldu. Karşılaşma, S Sport+ kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir maç olması bekleniyor. Her iki takım da galibiyet hedefliyor.