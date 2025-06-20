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Bugün hangi maçlar var? 20 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 20 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 20 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları
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Benfica-Auckland City

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Benfica ile Auckland City takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Flamengo-Chelsea

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Flamengo ile Chelsea takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Los Angeles FC-Esperance Tunis

21 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Los Angeles FC ile Esperance Tunis takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00

Salernitana-Frosinone

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Salernitana ile Frosinone takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Leiknir R.-Njardvik

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Fylkir-HK Kopavogs

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Neftchi Fargona-Buxoro

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Neftchi Fargona ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Mashal Mubarek-Nasaf Qarshi

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Nasaf Qarshi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Unión La Calera-Universidad Catolica

21 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Unión La Calera ile Universidad Catolica takımları arasındaki maçın başlama saati 00:30

USM Khenchela-MC El Bayadh

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Khenchela ile MC El Bayadh takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

ES Setif-US Biskra

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Setif ile US Biskra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

CS Constantine-JS Saoura

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile JS Saoura takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

MC Oran-USM Alger

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jamaika-Guadeloupe

21 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Jamaika ile Guadeloupe takımları arasındaki maçın başlama saati 02:45

Tartu JK Tammeka U21-FC Nomme United

20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Tammeka U21 ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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