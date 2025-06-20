Bugün hangi maçlar var? 20 Haziran Cuma 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Benfica-Auckland City
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Benfica ile Auckland City takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Flamengo-Chelsea
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Flamengo ile Chelsea takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Los Angeles FC-Esperance Tunis
21 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası liginde oynanacak olan Los Angeles FC ile Esperance Tunis takımları arasındaki maçın başlama saati 01:00
Salernitana-Frosinone
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde İtalya Serie B Ligi liginde oynanacak olan Salernitana ile Frosinone takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Leiknir R.-Njardvik
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Leiknir R. ile Njardvik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Fylkir-HK Kopavogs
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Fylkir ile HK Kopavogs takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Neftchi Fargona-Buxoro
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Neftchi Fargona ile Buxoro takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Mashal Mubarek-Nasaf Qarshi
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Mashal Mubarek ile Nasaf Qarshi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Unión La Calera-Universidad Catolica
21 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde Şili Primera Ligi liginde oynanacak olan Unión La Calera ile Universidad Catolica takımları arasındaki maçın başlama saati 00:30
USM Khenchela-MC El Bayadh
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan USM Khenchela ile MC El Bayadh takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
ES Setif-US Biskra
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan ES Setif ile US Biskra takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
CS Constantine-JS Saoura
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan CS Constantine ile JS Saoura takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
MC Oran-USM Alger
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan MC Oran ile USM Alger takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Jamaika-Guadeloupe
21 Haziran Cumartesi 2025 tarihinde CONCACAF Altın Kupa Şampiyonası liginde oynanacak olan Jamaika ile Guadeloupe takımları arasındaki maçın başlama saati 02:45
Tartu JK Tammeka U21-FC Nomme United
20 Haziran Cuma 2025 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Tartu JK Tammeka U21 ile FC Nomme United takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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