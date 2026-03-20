Bugün hangi maçlar var? 20 Mart Cuma 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

AFC Bournemouth-Manchester United

20 Mart 2026, saat 23:00'te önemli bir maç gerçekleşecek. İngiltere Premier Ligi'nde AFC Bournemouth, Manchester United ile karşılaşacak. AFC Bournemouth, ligde 10. sırada yer alıyor. Manchester United ise 3. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma, heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Maç, beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilere güzel bir futbol deneyimi sunulması bekleniyor. Herkes, takımların performanslarını merakla takip edecek. Zorlu bir mücadele için geri sayım başladı. Tüm futbolseverlerin dikkatle izleyeceği bir maç olacak.

RB Leipzig-TSG Hoffenheim

20 Mart 2026 tarihinde saat 22:30'da Almanya Bundesliga Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. RB Leipzig, TSG Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. RB Leipzig, lig sıralamasında 5. sırada. TSG Hoffenheim ise 3. sırada yer alıyor. Maçın yayın hakları Tivibu Spor2 ve S Sport+ kanallarında bulunuyor. Heyecan dolu bir mücadele bekleniyor. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda olacak. İki takım da galibiyet hedefliyor. Bu karşılaşma, ligdeki pozisyonlar açısından büyük önem taşıyor. İzleyiciler, maçın sonucunu merakla bekliyor.

Cagliari-Napoli

20 Mart 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde Cagliari ile Napoli karşılaşacak. Maç saati 20:30 olarak belirlendi. Cagliari, 29 maçta 30 puan topladı. Bu da onları ligde 15. sıraya yerleştiriyor. Napoli ise 59 puanla 3. sırada. Aralarındaki bu mücadele, her iki takım için büyük öneme sahip.

Maç Tivibu Spor ve S Sport 2 kanallarından canlı yayımlanacak. Herkes bu mücadelenin sonuçlarını merakla bekliyor. İki takım da galibiyet için sahada mücadele edecek. Gözler, oyuncuların performansında olacak. Bu kritik maç, ligin gidişatını etkileyebilir. Cagliari'nin evinde Napoli'ye karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

Genoa-Udinese

20 Mart 2026 tarihinde İtalya Serie A Ligi'nde önemli bir maç gerçekleştirilecek. Genoa, saat 22:45'te Udinese ile karşılaşacak. Bu mücadelede Genoa, ligde 13. sırada yer alıyor. Udinese ise 11. sırada bulunuyor. İki takım arasındaki bu mücadele heyecan dolu geçecek. Maç S Sport 2 ve Tivibu Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Futbol severler için büyük bir fırsat olacak. Haydi, bu önemli karşılaşmayı kaçırmayın.

Villarreal-Real Sociedad

20 Mart 2026'da saat 23:00'te İspanya La Liga'da bir karşılaşma gerçekleşecek. Villarreal, Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Villarreal, 28 maçta 55 puan toplamış durumda. Bu takım, 4. sırada yer alıyor. Real Sociedad ise 28 maçta 38 puan topladı. Bu takım, 7. sırada bulunuyor. Maç, S Sport kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Lens-Angers

20 Mart 2026 tarihinde Fransa Ligue 1'de büyük bir maç gerçekleşecek. Lens, Angers ile karşılaşacak. Maç saat 22:45'te başlayacak. Ev sahibi takım Lens, ligde 2. sıradadır. 26 maçta 18 galibiyet aldı. Ayrıca 6 mağlubiyeti ve 2 beraberliği var. Bu sonuçlarla toplamda 56 puana ulaştı.

Misafir takım Angers ise 12. sırada bulunuyor. Angers, 26 maçta 9 galibiyet elde etti. Maçta 12 mağlubiyeti ve 5 beraberliği mevcut. Toplamda 32 puanı var. Bu mücadele oldukça önemli bir karşılaşma. Maç beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. İzleyiciler bu maçı kaçırmamalı.

Preston North End-Stoke City

20 Mart Cuma 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Heracles Almelo-Excelsior

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Hollanda Eredivisie Ligi liginde oynanacak olan Heracles Almelo ile Excelsior takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Estrela da Amadora-Casa Pia

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Estrela da Amadora ile Casa Pia takımları arasındaki maçın başlama saati 23:15

Sturm Graz-Red Bull Salzburg

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Avusturya Bundesliga Ligi liginde oynanacak olan Sturm Graz ile Red Bull Salzburg takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Boulogne-Nancy

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Boulogne ile Nancy takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Amiens SC-Le Mans

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Amiens SC ile Le Mans takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Clermont-Red Star

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Clermont ile Red Star takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Rodez AF-Bastia

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Rodez AF ile Bastia takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Pau FC-Montpellier

20 Mart Cuma 2026 tarihinde Fransa Ligue 2 liginde oynanacak olan Pau FC ile Montpellier takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00