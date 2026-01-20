Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Club Brugge

20 Ocak 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Kairat Almaty, Club Brugge ile karşılaşacak. Maç saat 18:30'da başlayacak. Kairat Almaty, ligdeki 6 maçında 0 galibiyet elde edebildi. Takım, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Sadece 1 puan topladı. Bu nedenle Kairat Almaty, 36. sırada bulunuyor.

Club Brugge ise 6 maçta 1 galibiyet aldı. Takımın 4 mağlubiyeti ve 1 beraberliği var. Topladığı puan sayısı 4. Bu durum Club Brugge'u 30. sıraya yerleştiriyor. Mücadelenin canlı yayın hakkı, tabii Spor kanalında olacak. İzleyiciler bu heyecan dolu maçı buradan takip edebilecekler.

Bodo Glimt-Manchester City

20 Ocak 2026 tarihinde saat 20:45'te Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. Bodo Glimt ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Bodo Glimt, 6 maçta galibiyet elde edemedi. Takım, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla ligde 32. sırada yer alıyor. Manchester City ise daha iyi bir performans sergiliyor. 6 maçta 4 galibiyet aldı. 1 mağlubiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Bu sonuçlarla 4. sırada yer alıyor. Maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Hayranlar, bu önemli karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Real Madrid-Monaco

20 Ocak 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi çerçevesinde bir karşılaşma gerçekleşecek. Real Madrid, Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. Real Madrid, ligde şu anda 7. sırada bulunuyor. Takım, 6 maç sonunda 12 puan topladı. Monaco ise daha kötü bir durumda. 19. sırada yer alıyor. Aynı zaman diliminde 9 puan elde etti. Bu heyecan dolu karşılaşma, Spor kanalında yayınlanacak. Spor severler için güzel bir maç olacak. İzleyiciler, takımların performansını merakla bekliyor. Herkes maçın sonuçlarını heyecanla takip edecek.

Inter-Arsenal

20 Ocak 2026 tarihinde Şampiyonlar Ligi heyecanı var. Saat 23:00’te Inter ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Inter, ligde 6. sıradadır. Takım, 6 maçta 4 galibiyet alarak 12 puan toplamıştır. Inter, 12 gol atmış ve 4 gol yemiştir. Arsenal ise ligdeki lider konumunu koruyor. Arsenal, 6 maçta 6 galibiyet elde etti. Toplamda 18 puana ulaştı. 17 gol attı. Sadece 1 gol yedi. Maç, Spor kanalında canlı yayınlanacak. Futbolseverler için keyifli bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. İki takımın performansı dikkat çekiyor. Maç sonucu, gruptaki durumu etkileyecek. Bu nedenle, futbolseverler bu maçı heyecanla bekliyor.

Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund

20 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlayacak. Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund'u konuk edecek. İki takım da liglerinde 11. sırada bulunuyor. Her biri 6 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik almış durumda. Böylece her iki takımın da 11 puanı var.

Tottenham, oynadığı maçlarda 13 gol attı. Kalesinde ise 7 gol gördü. Borussia Dortmund ise 19 gol üretti. Fakat, 13 gol de kalesinde yedi. Bu kritik karşılaşma önemli bir mücadele olacak. Maç, tabii ki Spor'dan yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Herkes, takımlarının performansını merak ediyor.

FC Copenhagen-Napoli

20 Ocak 2026 tarihinde ilginç bir Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. FC Copenhagen, Napoli'yi oynanacak olan karşılaşmada saat 23:00'te ağırlayacak. İki takım da gruptaki mücadelelerde 6 maç yaptı. Bu maçlardan biri beraberlik ile sonuçlandı. FC Copenhagen, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Takım şu ana kadar 7 puan topladı. Gol sayıları ise dikkat çekiyor. FC Copenhagen, 10 gol atarken 16 gol yedi. Napoli ise 6 gol attı ve 11 gol yedi. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler için keyifli anlar sunacak. Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm sporseverleri bekliyor.

Sporting Lizbon-Paris St Germain

20 Ocak 2026 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi maçları başlayacak. Sporting Lizbon, Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Maç saati 23:00 olacak. Sporting Lizbon, ligde 14. sırada yer alıyor. Paris Saint Germain ise 3. sırada bulunmakta. Bu mücadele, tabii Spor kanalında yayınlanacak. İki takım arasındaki karşılaşma heyecan dolu geçecek. Spor severler bu maçı merakla bekliyor. Takımlar arasındaki rekabet her zaman ilgi çekici olmuştur. Ayrıca, bu karşılaşma, turnuvanın önemli anlarından biri olacak.

Olympiakos-Bayer Leverkusen

20 Ocak 2026, saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşma olacak. Bu heyecan dolu mücadelede Olympiakos ve Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Olympiakos, 29. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen ise 20. sırada konumlanmış durumda. İki takım arasındaki bu mücadelede büyük bir rekabet bekleniyor. Karşılaşmanın yayıncısı tabii ki Spor. İzleyiciler, bu önemli maçı sabırsızlıkla bekliyor. Hayranlar, takımlarını desteklemek için ekran başında yer alacak. Unutmayalım, Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonlarından biri. Herkes bu karşılaşmayı merakla takip edecek.

Villarreal-Ajax

20 Ocak 2026 tarihinde saat 23:00'te Şampiyonlar Ligi çatısı altında Villarreal ile Ajax karşılaşacak. İki takımın ligdeki durumu dikkat çekiyor. Villarreal, 6 maçta 0 galibiyet aldı. Sadece 1 puanla 35. sırada yer alıyor. Ajax ise 6 maçta 1 galibiyet elde etti. Onlar da 3 puanla 34. sırada bulunuyor. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi kaçırmamalı. Her iki takım, gruptaki şanslarını zorlayacak. Bu karşılaşma, futbolseverler için heyecan verici bir olay olacak.

Preston North End-Hull City

20 Ocak Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Hull City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Ipswich Town-Bristol City

20 Ocak Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Ipswich Town ile Bristol City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Swansea City-Blackburn Rovers

20 Ocak Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Blackburn Rovers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Coventry City-Millwall

20 Ocak Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Coventry City ile Millwall takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Oxford United-Queens Park Rangers

20 Ocak Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Oxford United ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45

Sheffield Wednesday-Birmingham City

20 Ocak Salı 2026 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Birmingham City takımları arasındaki maçın başlama saati 22:45