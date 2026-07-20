Bugün hangi maçlar var? 20 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

HK Kopavogs-Vestri
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Tukums 2000-2-Rigas FS-2
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile Rigas FS-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Transinvest-2-Neptunas Klaipeda
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Transinvest-2 ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Rotor Volgograd-SKA-Khabarovsk
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rotor Volgograd ile SKA-Khabarovsk takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
Kokkolan Palloveikot-Rovaniemi
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Kokkolan Palloveikot ile Rovaniemi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
TPS Turku-Ilves
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan TPS Turku ile Ilves takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Mariehamn-Lahti
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Mariehamn ile Lahti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Kalmar-Malmö
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Kalmar ile Malmö takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Örgryte IS-Djurgarden
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Örgryte IS ile Djurgarden takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Norrby-Sundsvall
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Norrby ile Sundsvall takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Keflavik-Akranes
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Akranes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
FH-Breidablik
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan FH ile Breidablik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15
Suduva-FC Hegelmann
20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Suduva ile FC Hegelmann takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45
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