SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 20 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 20 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 20 Temmuz Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

HK Kopavogs-Vestri

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan HK Kopavogs ile Vestri takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Tukums 2000-2-Rigas FS-2

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile Rigas FS-2 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Transinvest-2-Neptunas Klaipeda

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Transinvest-2 ile Neptunas Klaipeda takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Rotor Volgograd-SKA-Khabarovsk

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Rotor Volgograd ile SKA-Khabarovsk takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Kokkolan Palloveikot-Rovaniemi

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Ykkönen Ligi liginde oynanacak olan Kokkolan Palloveikot ile Rovaniemi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

TPS Turku-Ilves

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan TPS Turku ile Ilves takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Mariehamn-Lahti

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Mariehamn ile Lahti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Kalmar-Malmö

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Kalmar ile Malmö takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Örgryte IS-Djurgarden

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Allsvenskan Ligi liginde oynanacak olan Örgryte IS ile Djurgarden takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Norrby-Sundsvall

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Norrby ile Sundsvall takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Keflavik-Akranes

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Keflavik ile Akranes takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

FH-Breidablik

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan FH ile Breidablik takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Suduva-FC Hegelmann

20 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya TOPLYGA liginde oynanacak olan Suduva ile FC Hegelmann takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filenin Efeleri, VNL Çeyrek Finali’nde Slovenya ile karşılaşacakFilenin Efeleri, VNL Çeyrek Finali’nde Slovenya ile karşılaşacak
Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri olay oldu! Okan Buruk'un Dünya Kupası tahminleri olay oldu!
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İzmit Belediyesi'ne operasyon!

İzmit Belediyesi'ne operasyon!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Kamuda 'köstebek' operasyonu!

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Futbolun zirvesinde İspanya! Dünya Kupası finalinde Arjantin'i devirdi

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Son dakika | Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı!

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Evini alan da gidiyor, emekli olan da! Rekor göç o şehirde

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

Zamlı maaşlar hesaplarda: 14 günlük fark ödemesi ne kadar olacak?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.