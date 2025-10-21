Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim Salı 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Kairat Almaty-Pafos FC

21 Ekim 2025 tarihi önemli bir maç için geri sayım başladı. Saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapılacak. Kairat Almaty ile Pafos FC karşı karşıya gelecek. Kairat Almaty, ligde oynadığı 2 maçta galip gelemedi. Bu nedenle, 0 puanla 36. sırada yer alıyor. Pafos FC ise 1 puanla 32. sırada bulunuyor. Oynadığı 2 maçtan birini kaybetti. Diğer maçta ise berabere kaldı. Maç süreci oldukça heyecan verici olacak. Karşılaşma, Spor kanalından canlı yayınlanacak. Taraftarlar bu maçı heyecanla bekliyor.

Barcelona-Olympiakos

21 Ekim 2025'te Barcelona-Olympiakos maçı oynanacak. Maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak. Başlama saati 19:45 olarak belirlendi. Barcelona'nın ligde 2 maçı bulunuyor. Takım, bu maçlardan 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Şu anda 16. sırada yer alıyor. Toplamda 3 puana sahipler. Olympiakos'un durumuna bakıldığında, 2 maçında henüz galip gelemediği görülüyor. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Takım, 29. sırada yer alıyor. Maç, Spor ekranlarından izlenebilecek.

FC Copenhagen-Borussia Dortmund

21 Ekim 2025'te saat 22:00'de önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynanacak. FC Copenhagen ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. FC Copenhagen, 27. sırada yer alıyor. Bu takım, 2 maçta 1 puan toplayabildi. 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile sahada yer almakta. Borussia Dortmund ise 7. sırada bulunuyor. Bu takım, 2 maçta toplam 4 puan elde etti. 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile mücadele edecek. Maç, spor severlere tabii Spor kanalından sunulacak. Taraftarlar için heyecan dolu bir karşılaşma olacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek. Maçın sonucu, grup sürecini etkileyecek. İzleyiciler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Newcastle United-Benfica

21 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de, Şampiyonlar Ligi kapsamında Newcastle United, Benfica ile karşı karşıya gelecek. Newcastle United, son iki maçında bir galibiyet aldı. Bu sonuçla takım, 3 puanla 12. sıraya yerleşti. Benfica ise henüz puan kazanamadı. Takım, 33. sırada bulunuyor.

Bu heyecan dolu karşılaşma, Spor kanalında yayınlanacak. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için ekran başında olacak. Maç, her iki ekip için de kritik bir öneme sahip. Newcastle United, ilerlemek için puan kazanmak zorunda. Benfica ise bu maçı kazanarak tabloya girmek istiyor.

Union St.Gilloise-Inter

21 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de önemli bir maç yapılacak. Şampiyonlar Ligi çerçevesinde, Union St.Gilloise ile Inter karşı karşıya gelecek. Union St.Gilloise, ligde 20. pozisyonda yer alıyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet alıp 3 puan topladı. Inter ise 4. sırada. Daha iddialı bir konumda bulunuyor. Oynadığı 2 maçta 2 galibiyet kazandı. Topladığı puan sayısı 6. Bu akşamki maç, tabii ki Spor kanalı üzerinden yayınlanacak. Herkes bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Takımların durumları, maçı daha ilginç hale getiriyor.

PSV Eindhoven-Napoli

21 Ekim 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında PSV Eindhoven ile Napoli karşılaşacak. Maçın başlama saati 22:00. İki takımın ligdeki durumu dikkat çekici. PSV Eindhoven, 2 maçta yalnızca 1 puanla 28. sırada yer alıyor. Napoli ise 3 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu karşılaşma oldukça önemli bir maç. Maç, Spor kanalından yayınlanacak. Takımlar, bu müsabaka için hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar heyecanla maçı bekliyor. Hem PSV hem de Napoli, galibiyet için mücadele edecek. Bu, Şampiyonlar Ligi yolunda kritik bir maç olacak.

Villarreal-Manchester City

21 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Villarreal, Manchester City ile karşılaşacak. Villarreal, ligde oynadığı 2 maçtan 1 puan topladı. Bu nedenle takım, 26. sırada yer alıyor. Manchester City ise 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Maç, tabii Spor kanalında yayımlanacak. Takımların durumu ve geçmiş performansları merak ediliyor. Herkes bu maçı heyecanla bekliyor.

Bayer Leverkusen-Paris St Germain

21 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Bayer Leverkusen, Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen, oynadığı 2 maçta 2 beraberlik aldı. Bu sonuçla 2 puanda kaldı. Takım 3 gol attı ve 3 gol yedi. Paris Saint Germain ise 2 galibiyet elde etti. Bu başarısıyla 6 puanla 3. sırada bulunuyor. Paris, bu süreçte 6 gol attı ve yalnızca 1 gol yedi. Maçın yayıncısı olarak Tabii Spor belirlenmiş durumda. Bu heyecan verici karşılaşma, futbolseverler için önemli bir an olacak. Takımların performansları merakla bekleniyor.

Arsenal-Atletico Madrid

21 Ekim 2025'te Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç oynanacak. Arsenal, Atletico Madrid ile karşılaşacak. Maçın saati 22:00'dir. Arsenal, grup aşamasında 5. sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Böylelikle 6 puana ulaştı. Atletico Madrid ise 10. sırada bulunuyor. Takım, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Sonuç olarak, Atletico Madrid'in puanı 3. Bu heyecan verici karşılaşma, spor kanalından yayınlanacak.

Maç öncesinde iki takımın durumu dikkat çekici. Arsenal, güçlü bir performans sergiliyor. Atletico Madrid ise daha istikrarlı bir görünüm sergileyemedi. İzleyiciler için çekişmeli bir maç bekleniyor. Taraftarların heyecanı giderek artmakta. Maç, sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olarak değerlendiriliyor. Spor severler bu anı kaçırmamalı. Artık maç saatinin gelmesini beklemek kaldı.

Ipswich Town-Charlton Athletic

21 Ekim Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Ipswich Town ile Charlton Athletic takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Derby County-Norwich City

21 Ekim Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Derby County ile Norwich City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Hull City-Leicester City

21 Ekim Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Hull City ile Leicester City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Preston North End-Birmingham City

21 Ekim Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Preston North End ile Birmingham City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Millwall-Stoke City

21 Ekim Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Stoke City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Portsmouth-Coventry City

21 Ekim Salı 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Portsmouth ile Coventry City takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45