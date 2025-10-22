Bugün hangi maçlar var? 22 Ekim Çarşamba 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Athletic Bilbao-Karabağ

22 Ekim 2025 tarihinde saat 19:45'te Şampiyonlar Ligi mücadelesi yapılacak. Athletic Bilbao, Karabağ ile karşılaşacak. İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, henüz puan kazanamadı. Bu nedenle ligde son sırada yer alıyor. Azerbaycan ekibi Karabağ ise 6 puanla ligde 10. sırada. Maç, tabii Spor kanalından yayınlanacak. İzleyiciler bu mücadeleyi takip edebilir. Bu karşılaşma iki takım için kritik bir öneme sahip. Her iki ekip de galibiyet peşinde koşuyor. Maç sonucunun, gruptaki dengeleri değiştirebileceği düşünülüyor.

Galatasaray-Bodo Glimt

22 Ekim 2025 tarihinde saat 19:45'te UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi oynanacak. Galatasaray, Bodo Glimt ile karşılaşacak. Galatasaray, bu ligde 21. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece 3 puan topladı. Bodo Glimt ise 25. sırada bulunuyor. O, 2 maçta 2 beraberlik elde etti. Bu nedenle 2 puanı var. Maç, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek için sabırsızlanıyor. Her iki takım da galip gelmek istiyor.

Monaco-Tottenham Hotspur

22 Ekim 2025 tarihinde, saat 22:00'de Şampiyonlar Ligi maçı yapılacak. Monaco ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Bu mücadele oldukça önemli. Ev sahibi Monaco, ligde 28. sırada yer almakta. Sezonun ilk iki maçında galibiyet elde edemedi. Takım toplamda sadece 1 puana sahip. Öte yandan, Tottenham Hotspur 12. sırada bulunuyor. Tottenham, 4 puanla rakibinin bir adım önünde yer alıyor. Maç, Spor kanalından canlı yayınla izlenebilecek. Bu karşılaşma heyecan dolu anlara sahne olacak. Takımlar, galibiyet için mücadele edecek. Her iki ekip de puanlarını artırmak istiyor. İzleyiciler, maçı heyecanla takip edecek.

Bayern Münih-Club Brugge

22 Ekim 2025 tarihinde, saat 22:00'da Bayern Münih, Club Brugge ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele Şampiyonlar Ligi çerçevesinde gerçekleşecek. Bayern Münih, ligde 6. sırada bulunuyor. Oynadığı 2 maçta 2 galibiyet aldı. Bunun sonucunda 6 puan topladı. Toplamda 8 gol atarken, 2 gol yedi.

Club Brugge ise durum olarak 14. sırada yer alıyor. Bu takım, 2 maçta 1 galibiyet elde etti. Şu anda 3 puana sahip. Mücadele, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Bu maçı takip etmek isteyenler için heyecanlı bir karşılaşma olacak. Herkesin gözü bu maçta olacak.

Chelsea-Ajax

22 Ekim 2025'te Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç yapılacak. Saat 22:00'de Chelsea ile Ajax karşı karşıya gelecek. Chelsea, 2 maç oynadı. Bu maçlarda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece 3 puanla 19. sırada yer alıyor. Ajax ise henüz puan alamadı. Dolayısıyla 36. sırada bulunuyor. Bu kritik maç, Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler büyük bir heyecanla maçı bekliyor. Her iki takım için de önemli bir karşılaşma. Sonuçlar gruptaki durumlarını etkileyecek. Chelsea, kazanmayı hedefliyor. Ajax ise formlarını bulmak istiyor.

Atalanta-Slavia Prag

22 Ekim 2025 tarihinde, Atalanta ile Slavia Prag bir araya gelecek. Maç, Şampiyonlar Ligi kapsamında düzenlenecek. Başlama saati 22:00 olarak belirlendi. Atalanta, ligde 20. sırada yer alıyor. Takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece toplamda 3 puan elde etti. Slavia Prag ise 29. sırada bulunuyor. İlk 2 maçında 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sadece 1 puan kazanabildi. Maçın yayını Spor kanalında yapılacak. İzleyiciler, mücadeleyi bu kanaldan takip edebilecek. Takımların form durumları, maçı daha da ilginç hale getirecek. Her iki ekip de galibiyet arayacak. Su götürmez bir gerçek, Şampiyonlar Ligi heyecanı dolu geçecek.

Sporting Lizbon-Marsilya

22 Ekim 2025 tarihinde, Şampiyonlar Ligi kapsamında bir maç yapılacak. Sporting Lizbon, Marsilya ile karşılaşacak. Maç, saat 22:00'de başlayacak. Her iki takım da grupta 3 puana sahip. Sporting Lizbon ligde 15. sırada yer alıyor. Marsilya ise 13. sırada bulunuyor. Bu önemli karşılaşma, tabii Spor kanalından yayınlanacak. Takımlar, mücadele için hazır olacak. İki ekip de galibiyet almak istiyor. Maç, futbolseverler için heyecan verici olacak.

Real Madrid-Juventus

22 Ekim 2025 tarihinde saat 22:00'de, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Juventus karşılaşacak. Real Madrid, 8. sırada yer alıyor. Oynadığı 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Bu da takımın 6 puan toplamasını sağladı. Real Madrid, etkileyici bir form sergiliyor. Juventus ise 24. sırada konumlanmış durumda. O takım, 2 maçta 2 beraberlik aldı. Böylece yalnızca 2 puan elde etti. Bu maç, spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, futbolseverler açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Her iki takım da galibiyet arayacak. Real Madrid, formda ve iddialı gözüküyor. Juventus’un ise kazanması şart. Maçın sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde sıralamaları etkileyebilir. İzleyiciler, çekişmeli bir oyun beklemekte. Bu maç, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratacak.

Eintracht Frankfurt-Liverpool

22 Ekim 2025 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşma gerçekleşecek. Eintracht Frankfurt, Liverpool'u evinde ağırlayacak. Maç saat 22:00'da başlayacak. Bu mücadele oldukça zorlu olacak. Eintracht Frankfurt, ligde 16. sırada bulunuyor. Liverpool ise 17. sırada yer alıyor. Her iki takım, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Böylece, her iki takım da 3 puana sahip. Maç, Spor kanalı tarafından yayınlanacak. İzleyiciler, bu mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek. Bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor. Her iki ekip de kazanmak için sahada mücadele edecek. Bu, futbolseverler için heyecan verici bir an olacak. İlgili tüm taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yer alabilir.

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş

22 Ekim 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de bir maç oynanacak. Tümosan Konyaspor, Beşiktaş ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 20:00. Tümosan Konyaspor, ligde 9. sırada yer alıyor. Takım, 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile 11 puan topladı. Beşiktaş ise 7. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Bu maç, beIN Sports kanalından yayınlanacak. İzleyiciler, karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Konyaspor, evinde oynamanın avantajını kullanmak isteyecek. Beşiktaş, rakibini yenmek için sahaya çıkacak. Her iki takım için de kritik bir mücadele olacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor.

Çaykur Rizespor-Rams Başakşehir

22 Ekim 2025 tarihinde saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Rams Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ev sahibi Çaykur Rizespor'un sahasında oynanacak. Çaykur Rizespor, lig sıralamasında 12. sırada yer alıyor. Rams Başakşehir ise 16. sırada bulunuyor. Bu önemli mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Her iki takım da galibiyet için büyük çaba gösterecek. Taraftarlar, bu karşılaşmaya büyük ilgi duyuyor. Cüzi anlamda da olsa, her iki takımın motivasyonu yüksek. Maçın sonunda, puan durumu açısından önemli bir gelişme yaşanabilir. Takımlar, ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda kritik bir adım atacaklar.

Swansea City-Queens Park Rangers

22 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Swansea City ile Queens Park Rangers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wrexham-Oxford United

22 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Wrexham ile Oxford United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Watford-West Bromwich Albion

22 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Watford ile West Bromwich Albion takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Sheffield Wednesday-Middlesbrough

22 Ekim Çarşamba 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Sheffield Wednesday ile Middlesbrough takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00