Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Pazartesi 2025 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Galatasaray-Tümosan Konyaspor

22 Eylül 2025 tarihinde, saat 20:00'de, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Tümosan Konyaspor karşılaşacak. Galatasaray, oynadığı 5 maçta 15 puan topladı. Bu, onu ligde lider konuma getirdi. Tümosan Konyaspor ise 4 maçta 7 puan kazanarak 9. sırada bulunuyor.

Bu heyecan dolu maç, futbolseverler için büyük bir olay. Maçın canlı yayını beIN Sports kanalından yapılacak. Taraftarlar, bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Herkes, Galatasaray'ın galibiyetini bekliyor. Ancak Konyaspor da sürpriz yapma potansiyeline sahip. Bu karşılaşma, ligdeki rekabeti artıracak. Futbol tutkunları için müthiş bir gösteri olması bekleniyor.

Napoli-Pisa

22 Eylül 2025'te saat 21:45'te İtalya Serie A Ligi'nde bir karşılaşma gerçekleşecek. Napoli ile Pisa takımları mücadele edecek. Napoli, şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 3 galibiyet aldı. Bu sayede 9 puan toplayarak ligde 3. sıraya yerleşti. Pisa ise zor günler geçiriyor. Takım, sadece 1 puanla 19. sırada bulunuyor. Bu maç, oldukça kritik bir öneme sahip. Maçın yayın hakları Tivibu Spor2 ve S Sport 2 kanallarına ait. Taraftarlar, bu mücadeleyi ekranlardan takip edebilir. İki takım arasındaki bu rekabet, büyük bir ilgiyle izlenecek. Hem Napoli hem de Pisa, puan almak için sahada olacak.

Marsilya-Paris St Germain

22 Eylül 2025 tarihinde Fransa Ligue 1'de önemli bir mücadele olacak. Saat 21:00'de başlayacak. Marsilya, sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Marsilya, ligde 8. sırada yer alıyor. Paris Saint-Germain ise 1. sırada, 4 maçta 12 puan topladı. Paris Saint-Germain henüz galibiyet alamadı. Maç beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak. Takımların performansı merakla bekleniyor. Taraftarlar heyecanla bu karşılaşmayı izlemek için hazırlık yapıyor.

Muğlaspor-Kepezspor Futbol

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Nesine 2. Lig liginde oynanacak olan Muğlaspor ile Kepezspor Futbol takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Millwall-Watford

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İngiltere Şampiyonluk Ligi liginde oynanacak olan Millwall ile Watford takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Sporting Lizbon-Moreirense

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Portekiz Süper Ligi liginde oynanacak olan Sporting Lizbon ile Moreirense takımları arasındaki maçın başlama saati 22:15

Burgos-Granada

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Burgos ile Granada takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

PFC Sochi-CSKA Moskova

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Rusya Premier Ligi liginde oynanacak olan PFC Sochi ile CSKA Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Prykarpattya-Nyva Ternopil

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Prykarpattya ile Nyva Ternopil takımları arasındaki maçın başlama saati 14:00

Livyi Bereh-Bukovyna

22 Eylül Pazartesi 2025 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Livyi Bereh ile Bukovyna takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00