Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Wingate & Finchley-Hemel Hempstead Town
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wingate & Finchley ile Hemel Hempstead Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Dorking Wanderers-Southall FC
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Dorking Wanderers ile Southall FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Dagenham & Redbridge-Waltham Abbey
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Dagenham & Redbridge ile Waltham Abbey takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Truro City-Merthyr Town
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Truro City ile Merthyr Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Worksop Town-AFC Telford United
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Worksop Town ile AFC Telford United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Maidstone United-Cray Wanderers
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Maidstone United ile Cray Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Braintree Town-Needham Market
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Braintree Town ile Needham Market takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Chippenham Town-Yate Town
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Chippenham Town ile Yate Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Wimborne Town-Weston Super Mare
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wimborne Town ile Weston Super Mare takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Farnborough-Uxbridge
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Farnborough ile Uxbridge takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Farnham Town FC-Cirencester Town
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Farnham Town FC ile Cirencester Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Crowborough Athletic-Hampton & Richmond
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Crowborough Athletic ile Hampton & Richmond takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Gainsborough Trinity-Leamington
22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Gainsborough Trinity ile Leamington takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Leotar-Famos Vojkovici
22 Eylül Salı 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Leotar ile Famos Vojkovici takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
US Biskra-JS Saoura
22 Eylül Salı 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan US Biskra ile JS Saoura takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
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