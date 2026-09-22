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Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Eylül Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Wingate & Finchley-Hemel Hempstead Town

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wingate & Finchley ile Hemel Hempstead Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Dorking Wanderers-Southall FC

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Dorking Wanderers ile Southall FC takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Dagenham & Redbridge-Waltham Abbey

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Dagenham & Redbridge ile Waltham Abbey takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Truro City-Merthyr Town

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Truro City ile Merthyr Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Worksop Town-AFC Telford United

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Worksop Town ile AFC Telford United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Maidstone United-Cray Wanderers

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Maidstone United ile Cray Wanderers takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Braintree Town-Needham Market

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Braintree Town ile Needham Market takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Chippenham Town-Yate Town

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Chippenham Town ile Yate Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Wimborne Town-Weston Super Mare

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Wimborne Town ile Weston Super Mare takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Farnborough-Uxbridge

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Farnborough ile Uxbridge takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Farnham Town FC-Cirencester Town

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Farnham Town FC ile Cirencester Town takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Crowborough Athletic-Hampton & Richmond

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Crowborough Athletic ile Hampton & Richmond takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Gainsborough Trinity-Leamington

22 Eylül Salı 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Gainsborough Trinity ile Leamington takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Leotar-Famos Vojkovici

22 Eylül Salı 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Leotar ile Famos Vojkovici takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

US Biskra-JS Saoura

22 Eylül Salı 2026 tarihinde Cezayir Ulusal Ligi liginde oynanacak olan US Biskra ile JS Saoura takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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