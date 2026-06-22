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Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arjantin-Avusturya

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Arjantin ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Dila Gori-FC Rustavi

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile FC Rustavi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Torpedo Kutaisi-Spaeri

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FC Elva-Tallinna FC Flora U21

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Maardu Linnameeskond-Viimsi JK

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Maardu Linnameeskond ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Gareji Sagarejo-Odishi 1919

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Gareji Sagarejo ile Odishi 1919 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Merani Martvili-Gori

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Merani Martvili ile Gori takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Kolkheti-1913 Poti-Shturmi

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Kolkheti-1913 Poti ile Shturmi takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

FC Telavi-Aragvi Dusheti

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Telavi ile Aragvi Dusheti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Sioni Bolnisi-Samtredia

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sioni Bolnisi ile Samtredia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Smiltene-Valmiera

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Smiltene ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

IK Oddevold-Ljungskile

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Oddevold ile Ljungskile takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Varbergs BoIS-Landskrona

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Varbergs BoIS ile Landskrona takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Örebro-Sandvikens IF

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Örebro ile Sandvikens IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Shelbourne-Bohemians

22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Shelbourne ile Bohemians takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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