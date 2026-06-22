Bugün hangi maçlar var? 22 Haziran Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Arjantin-Avusturya
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Arjantin ile Avusturya takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Dila Gori-FC Rustavi
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dila Gori ile FC Rustavi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Torpedo Kutaisi-Spaeri
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Torpedo Kutaisi ile Spaeri takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FC Elva-Tallinna FC Flora U21
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Elva ile Tallinna FC Flora U21 takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Maardu Linnameeskond-Viimsi JK
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Estonya 2. Ligi liginde oynanacak olan Maardu Linnameeskond ile Viimsi JK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Gareji Sagarejo-Odishi 1919
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Gareji Sagarejo ile Odishi 1919 takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Merani Martvili-Gori
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Merani Martvili ile Gori takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00
Kolkheti-1913 Poti-Shturmi
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Kolkheti-1913 Poti ile Shturmi takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
FC Telavi-Aragvi Dusheti
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan FC Telavi ile Aragvi Dusheti takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Sioni Bolnisi-Samtredia
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Gürcistan 2. Ligi liginde oynanacak olan Sioni Bolnisi ile Samtredia takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Smiltene-Valmiera
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde Letonya Kupası liginde oynanacak olan Smiltene ile Valmiera takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
IK Oddevold-Ljungskile
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan IK Oddevold ile Ljungskile takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Varbergs BoIS-Landskrona
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Varbergs BoIS ile Landskrona takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Örebro-Sandvikens IF
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İsveç Superettan Ligi liginde oynanacak olan Örebro ile Sandvikens IF takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Shelbourne-Bohemians
22 Haziran Pazartesi 2026 tarihinde İrlanda Premier Ligi liginde oynanacak olan Shelbourne ile Bohemians takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Okuyucu Yorumları 0 yorum