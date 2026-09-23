Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Exmouth Town-Thame United
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Exmouth Town ile Thame United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45
Velez Nevesinje-Zvijezda '09 Brgule
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Velez Nevesinje ile Zvijezda '09 Brgule takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Romanija Pale-Potkozarje
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Romanija Pale ile Potkozarje takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Drina Zvornik-Rudar Prijedor
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Drina Zvornik ile Rudar Prijedor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Majevica Lopare-FK Laktaši
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Majevica Lopare ile FK Laktaši takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Slavija-Kozara
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Slavija ile Kozara takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Sutjeska Foca-Omarska
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Sutjeska Foca ile Omarska takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
FK Bregalnica Stip-FK Skopje
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Bregalnica Stip ile FK Skopje takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Sant Andreu-Real Madrid B (Castilla)
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Sant Andreu ile Real Madrid B (Castilla) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00
Irak-Umman
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan Irak ile Umman takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
Suudi Arabistan-Kuveyt
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan Suudi Arabistan ile Kuveyt takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00
Kırgızistan U23-Hong Kong U23
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Asya Oyunları liginde oynanacak olan Kırgızistan U23 ile Hong Kong U23 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
Japonya U23-Tayland U23
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Asya Oyunları liginde oynanacak olan Japonya U23 ile Tayland U23 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30
SK Kladno-Banik Ostrava
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Çekya Kupası liginde oynanacak olan SK Kladno ile Banik Ostrava takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Levoca-Tatran Liptovsky Mikulas
23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Slovakya Kupası liginde oynanacak olan Levoca ile Tatran Liptovsky Mikulas takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30
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