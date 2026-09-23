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Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Çarşamba 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Exmouth Town-Thame United

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde İngiltere Federasyon Kupası liginde oynanacak olan Exmouth Town ile Thame United takımları arasındaki maçın başlama saati 21:45

Velez Nevesinje-Zvijezda '09 Brgule

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Velez Nevesinje ile Zvijezda '09 Brgule takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Romanija Pale-Potkozarje

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Romanija Pale ile Potkozarje takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Drina Zvornik-Rudar Prijedor

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Drina Zvornik ile Rudar Prijedor takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Majevica Lopare-FK Laktaši

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Majevica Lopare ile FK Laktaši takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Slavija-Kozara

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Slavija ile Kozara takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Sutjeska Foca-Omarska

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Bosna Hersek 2. Ligi liginde oynanacak olan Sutjeska Foca ile Omarska takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FK Bregalnica Stip-FK Skopje

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Bregalnica Stip ile FK Skopje takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Sant Andreu-Real Madrid B (Castilla)

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Primera Division RFEF liginde oynanacak olan Sant Andreu ile Real Madrid B (Castilla) takımları arasındaki maçın başlama saati 22:00

Irak-Umman

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan Irak ile Umman takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

Suudi Arabistan-Kuveyt

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Körfez Ülkeleri Kupası liginde oynanacak olan Suudi Arabistan ile Kuveyt takımları arasındaki maçın başlama saati 21:00

Kırgızistan U23-Hong Kong U23

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Asya Oyunları liginde oynanacak olan Kırgızistan U23 ile Hong Kong U23 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

Japonya U23-Tayland U23

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Asya Oyunları liginde oynanacak olan Japonya U23 ile Tayland U23 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:30

SK Kladno-Banik Ostrava

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Çekya Kupası liginde oynanacak olan SK Kladno ile Banik Ostrava takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Levoca-Tatran Liptovsky Mikulas

23 Eylül Çarşamba 2026 tarihinde Slovakya Kupası liginde oynanacak olan Levoca ile Tatran Liptovsky Mikulas takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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