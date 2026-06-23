Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Portekiz-Özbekistan
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Portekiz ile Özbekistan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
İngiltere-Gana
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00
Iberia 1999-Meshakhte Tkibuli
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile Meshakhte Tkibuli takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Dinamo Tiflis-Dinamo Batumi
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Tiflis ile Dinamo Batumi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Lahti-TPS Turku
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Lahti ile TPS Turku takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
VPS Vaasa-Oulu
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan VPS Vaasa ile Oulu takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
KuPS-Ilves
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan KuPS ile Ilves takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Jaro-Gnistan
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Jaro ile Gnistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Inter Turku-SJK
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Inter Turku ile SJK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00
Mariehamn-Helsinki
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Mariehamn ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
BK Astrio-Angelholms
23 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan BK Astrio ile Angelholms takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Jarfalla-Arlanda
23 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Jarfalla ile Arlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30
Edgeworth Eagles-Lambton Jaffas FC
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Edgeworth Eagles ile Lambton Jaffas FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Gold Coast Knights-Eastern Suburbs
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Queensland liginde oynanacak olan Gold Coast Knights ile Eastern Suburbs takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30
BFA-Kauno Zalgiris
23 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya Kupası liginde oynanacak olan BFA ile Kauno Zalgiris takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
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