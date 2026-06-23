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Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Haziran Salı 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Portekiz-Özbekistan

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan Portekiz ile Özbekistan takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

İngiltere-Gana

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Dünya Kupası liginde oynanacak olan İngiltere ile Gana takımları arasındaki maçın başlama saati 23:00

Iberia 1999-Meshakhte Tkibuli

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Iberia 1999 ile Meshakhte Tkibuli takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Dinamo Tiflis-Dinamo Batumi

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Gürcistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Tiflis ile Dinamo Batumi takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Lahti-TPS Turku

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Lahti ile TPS Turku takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

VPS Vaasa-Oulu

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan VPS Vaasa ile Oulu takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

KuPS-Ilves

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan KuPS ile Ilves takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Jaro-Gnistan

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Jaro ile Gnistan takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Inter Turku-SJK

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Inter Turku ile SJK takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Mariehamn-Helsinki

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Finlandiya Veikkausliiga liginde oynanacak olan Mariehamn ile Helsinki takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

BK Astrio-Angelholms

23 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan BK Astrio ile Angelholms takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Jarfalla-Arlanda

23 Haziran Salı 2026 tarihinde İsveç Kupası liginde oynanacak olan Jarfalla ile Arlanda takımları arasındaki maçın başlama saati 20:30

Edgeworth Eagles-Lambton Jaffas FC

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Kuzey liginde oynanacak olan Edgeworth Eagles ile Lambton Jaffas FC takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Gold Coast Knights-Eastern Suburbs

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Avustralya NPL Queensland liginde oynanacak olan Gold Coast Knights ile Eastern Suburbs takımları arasındaki maçın başlama saati 12:30

BFA-Kauno Zalgiris

23 Haziran Salı 2026 tarihinde Litvanya Kupası liginde oynanacak olan BFA ile Kauno Zalgiris takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

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Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
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