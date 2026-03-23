Bugün hangi maçlar var? 23 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 23 Mart Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları
Burak Kavuncu

Castellon-Cultural Leonesa

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İspanya La Liga 2 liginde oynanacak olan Castellon ile Cultural Leonesa takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

Internacional Podgorica-FK Podgorica

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Karadağ 2. Ligi liginde oynanacak olan Internacional Podgorica ile FK Podgorica takımları arasındaki maçın başlama saati 16:00

Yantra-Fratria

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Yantra ile Fratria takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

FC Shkupi-Bashkimi

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Makedonya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Shkupi ile Bashkimi takımları arasındaki maçın başlama saati 16:30

Chelyabinsk-Torpedo Moskova

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Chelyabinsk ile Torpedo Moskova takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

FC Rodina Moskova-FK Chayka

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Rodina Moskova ile FK Chayka takımları arasındaki maçın başlama saati 19:00

Vikingur-HB Torshavn

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Faroe Adaları 1. Ligi liginde oynanacak olan Vikingur ile HB Torshavn takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Hapoel Raanana-Hapoel Afula

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Raanana ile Hapoel Afula takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Maccabi Herzeliya-Maccabi Kabilio Jaffa

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Maccabi Herzeliya ile Maccabi Kabilio Jaffa takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Hapoel Nof HaGalil-Bnei Yehuda Tel Aviv

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İsrail 2. Ligi liginde oynanacak olan Hapoel Nof HaGalil ile Bnei Yehuda Tel Aviv takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

FK Van II-Andranik

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FK Van II ile Andranik takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Pyunik II-Mika Yerevan

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Pyunik II ile Mika Yerevan takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

Bentonit-Syunik

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan Bentonit ile Syunik takımları arasındaki maçın başlama saati 15:00

FC Urartu II-FC Ararat-Armenia II

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde Ermenistan 1. Ligi liginde oynanacak olan FC Urartu II ile FC Ararat-Armenia II takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Catania-Casarano

23 Mart Pazartesi 2026 tarihinde İtalya Serie C Ligi liginde oynanacak olan Catania ile Casarano takımları arasındaki maçın başlama saati 22:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen İstanbulspor'u satın alacak mı? Başkan açıkladı...Victor Osimhen İstanbulspor'u satın alacak mı? Başkan açıkladı...
G.Saray'ın dinamosu Torreira içini döktü! "Beni çok kötü hissettiriyor"G.Saray'ın dinamosu Torreira içini döktü! "Beni çok kötü hissettiriyor"
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra iddialı dizide ortaya çıktı! Görenler aynı yorumu yaptı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Hiç sermayem yoktu'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Hiç sermayem yoktu'

